Leonardo DiCaprio: Esta es la cuantiosa cantidad que donará para erradicar los incendios en Australia.

Leonardo DiCaprio ha obtenido fama gracias al talento y a la profesionalismo que siempre refleja dentro de sus películas, pero también por la generosidad que lo ha caracterizado cada vez que apoya a la sociedad en general durante situaciones difíciles, como ha sido el caso de los incendios en Australia, para los cuales donará una cuantiosa cantidad de dinero.

El protagonista de Titanic es uno de los tantos famosos activistas que están en constante lucha para combatir el problema del cambio climático, incluso tiene una organización que se dedica a la protección del planeta y todo lo relacionado al medio ambiente, además de que ha convivido con otros tantos ambientalistas famosos que han causado revuelo a nivel internacional, por ejemplo, Greta Thunberg.

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Además, DiCaprio suma otras acciones ambientalistas como el hecho de manejar un carro híbrido eléctrico, colocar paneles solares en su casa o viajar en vuelos comerciales para evitar los privados y no contribuir más con la contaminación.

Por si fuera poco, no se permitió ignorar la gran problemática que está viviendo Australia, por lo que decidió donar una cantidad de tres millones de dólares para poder combatir los incendios que han acabado con miles de hectáreas del país y animales como koalas, los cuales ya se han proclamado en peligro de extinción.

El actor Leonardo DiCaprio colaborará con las organizaciones Aussie Ark, Bush Heritage y Wires Wildfire Rescue. Pero, Chris Hemsworth, Nicole Kidman y Elton John también han mandado significantes donativos a dichos grupos ambientalistas.

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