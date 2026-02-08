¡Llego la hora! El Super Bowl 2026 está aquí y Bad Bunny hará su presentación con su show de medio tiempo en el partido en el que jugarán los New England Patriots vs los Seattle Seahawks. El Puertorriqueño, que recientemente ganó el álbum del año en los Grammys, traerá sus mejores canciones desu disco Debí Tirar Más Fotos. ¡ No te pierdas el halftime show en vivo y gratis, a través de Azteca 7 !

