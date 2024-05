¿Goku es el personaje más poderoso del anime? Te decimos la respuesta

¿Cuántas veces no hemos imaginado qué paría si nuestros personajes favoritos se enfrentaran? Pues la misma pregunta se hicieron los fans del anime en Japón, así que crearon la lista definitiva, poniendo el fin a la incertidumbre.

Cada vez son más los personajes shonen que poseen un increíble poder y la pregunta de cuál es el más poderoso e icónico personaje del género ha puesto a debatir a más de un apasionado del anime. Pensar en que lugar se encuentra nuestro personaje favorito si peleara con el resto de personajes es un desafío complicado, pues cada personaje tiene su propia trama, autores y universos.

Goo Ranking ha sido el sitio de clasificación que se ha encargado de evaluar este tipo de temas y fue el encargado de realizar la complicada tarea que ayudaría a definir la posición de los personajes más destacados del anime y manga de todos los tiempos.

Para llegar a un acuerdo y obtener datos, hicieron una encuesta a sus lectores japoneses, llegando a una conclusión.

¿Goku es el personaje más fuerte del anime?

No existe fan de ‘Dragon Ball’ que no haya dicho alguna vez que Goku es el personaje más fuerte del anime. No importa contra que personaje lo enfrenten, Goku sería el ganador indiscutido.

Así que es una gran sorpresa ver que en la más reciente lista que se hizo en Japón, Goku, aparezca en el lugar número 6 en el ranking, leíste bien, Goku no es el personaje más poderoso del mundo del Anime.

Crédito: Toei Animation

¿Qué otros personajes de ‘Dragon Ball’ se encuentran en la lista?

Algo es un hecho, Goku, no es el único personaje de ‘Dragon Ball’ que aparece en esta lista, también encontramos a los siguientes personajes de la serie:

3. Zeno (Omni King) - Dragon Ball Super

21. Beerus (God of Destruction) - Dragon Ball Super

22. Gogeta - Dragon Ball Z

23. Vegito - Dragon Ball Z

24. Grand Priest - Dragon Ball Super

25. Broly - Dragon Ball Z

29. Vegeta - Dragon Ball

30. Freezer - Dragon Ball Super

31. Hit - Dragon Ball Super

Aunque ya exista esta lista, siempre será divertido debatir sobre el tema, ahora es tu turno, ¿crees que los japoneses tuvieron la razón de darles estas posiciones a los personajes de ‘Dragon Ball’?