Muere Neil Peart, el legendario baterista de la banda Rush, que ayudó a definir el sonido del rock progresivo canadiense.

Neil Peart, baterista de la banda canadiense de rock progresivo Rush, murió a los 67 años, informó Elliott Mintz, portavoz de la familia.

El legendario músico murió en Santa Mónica, California, tras una larga lucha contra el cáncer cerebral, que padecía desde hace tres años y medio.

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Por su parte, la banda confirmó a través de sus redes sociales que Peart murió el martes 7 de enero en su hogar.

Neil Peart September 12, 1952 - January 7, 2020 pic.twitter.com/NivX2RhiB8 — Rush (@rushtheband) January 10, 2020

Neil formó parte de una de las agrupaciones que ayudó a definir el sonido el rock progresivo canadiense, por lo que la noticia de su muerte tiene de luto a la escena musical.

El exintegrante de Rush fue considerado uno de los mejores bateristas de la historia del rock, con un estilo extravagante pero absolutamente preciso, y se unió a la banda en 1974.

Here are some stubs from the Tomorrow Club (formerly State Theater) in Youngstown Ohio. These shows were TREMENDOUS! pic.twitter.com/0ozk9Vfee4 — Rob 🌴🇺🇸 (@GarlicRush) December 31, 2019

Neil Peart se retiró del grupo después de que tocar en su show final el 1 de agosto de 2015, en el Forum en Inglewood, California. En 2013 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Rush fue una banda canadiense de rock progresivo formada en agosto de 1968 en el barrio de Willowdale de Toronto, Ontario. La formación se mantuvo estable desde 1974, cuando Peart reemplazó al baterista original, John Rutsey, antes de su primera gira estadounidense.

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