7 sets de Polly Pocket de colección para regalar en Navidad 2026 a una niña de 4 a 8 años

Si en esta época de fiesta e intercambios estás buscando un regalo especial para que los menores disfruten de figuras miniaturas como muñecos, animalitos, accesorios o ciudades un set de Polly Pocket puede ser una excelente opción para dar esta Navidad 2026. Sus pequeños artículos y diseños coloridos permiten inventar historias y llevar la diversión a diferentes lugares.

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Si buscas opciones la colección de Mattel cuenta con un diverso catálogo de sets, desde compactos inspirados en criaturas fantásticas hasta personajes de caricaturas, películas o franquicias. A continuación te presentamos algunas alternativas que puedes considerar para sorprender a niños o niñas de entre 4 y 8 años durante las fiestas decembrinas.

Sets de Polly Pocket que puedes regalar en Navidad

1.- Polly Pocket Set de Juego Compacto Cono Unicornio

Los unicornios nunca pasan de moda entre las pequeñas. Este compacto tiene una presentación inspirada en un cono de helado con temática fantástica, por lo que puede ser una opción atractiva para quienes disfrutan de los colores y personajes mágicos.

2.- Set de Juego Compacto Ajolote

Este set inspirado en un ajolote es una alternativa diferente. Su diseño lo convierte en una pieza llamativa para comenzar una colección de pequeños mundos.

3.- Juego Compacto Vaca Napolitana

Con una temática inspirada en los postres y las vaquitas, este juguete destaca por su concepto divertido. Es una opción para quienes disfrutan de los diseños originales y los accesorios en miniatura.

4.- Polly Pocket Collector Set de Juego Compacto My Little Pony

Esta colaboración reúne dos universos de juguetes en una misma propuesta. Es una alternativa para las pequeñas que conocen a los personajes de My Little Pony y disfrutan de los mundos de fantasía y color.

5.- Polly Pocket Saja Boys de KPop Demon Hunters

Este nuevo paquete reúne a Mystery , Abby , Jinu , Baby y Romance con pequeños accesorios que también pueden convertirse en llaveros ya que están dentro de una lata de “soda”, esta es una opción para quienes quieren llevar a sus personajes favorito a todos lados.

6.- Polly Pocket Scooby Doo

Si el menor está en busqueda del misterio y aventuras el set de Scooby Doo se convierte en una opción ideal ya que esta inspirado en la mansión embrujada y trae de persoanjes a Velma y Scooby.

7.- Polly Pocket colaboración Wicked Collector

Otra opción es el set inspirado en la colaboración de Wicked y Polly Pocket, en él encontraras a las dos famosas brujas, una realta por sus colores en rosa y la otra por ser completamnete ver y atuendo negro. Sin duda, una opción ideal para aquellos que creen en la magia.