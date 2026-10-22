Los Saja Boys de KPop Demon Hunters tendrán figuras Polly Pocket: dónde comprarlas en México

Para los fans de los Saja Boys, personajes de la exitosa película podrán tenerlos completamente en la plasma de la mano con una nueva colaboración de Polly Pocket y Mattel ya que se trata de una colección de figuras en miniatura inspiradas en el grupo rival de las HUNTR/X. Este nuevo paquete reúne a Mystery , Abby , Jinu , Baby y Romance con pequeños accesorios que también pueden convertirse en llaveros una opción para quienes quieren llevar a sus personajes favoritos a todas partes.

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¿Qué incluye el set de Polly Pocket de los Saja Boys?

De acuerdo con la información difundida la colección Polly Pocket x KPop Demon Hunters Saja Boys 5-Pack, ofrece a los 5 integrantes con sus atuendos llenos de colores y artículos especiales de cualquier idol. Además contiene cinco cápsulas pequeñas en forma de lata de refresco tal cual como todo un “Soda Pop” las cuales están diseñadas para guardar las figuras, también cuenta con cinco clips para utilizarlas como llaveros.

¿Cuánto cuestan las figuras de los Saja Boys?

El precio publicado en Mattel Creations es de 20 dólares, convirtiendo este costo a pesos mexicanos rondaría entre los 400 a 435 pesos, aunque el costo puede variar según la tienda o los gastos de envío

¿Dónde comprar el set de Polly Pocket de los Saja Boys en México?

Si quieres conseguir las cinco figuras puedes hacerlo a través de la página de internet de Mattel Creations. También puedes visitar tiendas departamentales, supermercados y tiendas en línea. Aunque en muchas tiendas se ofrezca el producto te recomendamos revisar si hay disponibilidad ya que en algunas ocasiones el artículo se encuentra agotado debido a la popularidad del juguete.