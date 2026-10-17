Hora EXACTA de inicio de la pelea de box de Ángel ‘Camaleón’ Ayala vs. Rubén Lezama, para verla gratis y online por Azteca 7

El boxeador Ángel “Camaleón” Ayala se enfrentará a Rubén Lezama este sábado 17 de octubre y podrás seguir la contienda totalmente gratis por la señal abierta y digital de Azteca7. El combate podrás seguirlo en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de México.

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¿A qué hora es y cómo poder ver gratis y en directo la pelea entre Ángel “Camaleón” Ayala y Rubén Lezama?

De acuerdo con la cartelera oficial, el encuentro entre el mexicano Ángel “Camaleón” Ayala y Rubén Lezama se llevará a cabo este 17 de octubre del 2026 en punto de las 11:00 pm (tiempo del centro de México) en un encuentro que se espera sea el esperado debut del campeón mundial “Camaleón” Ayala dentro de la categoría de las 115 libras o peso supermosca. El enfrentamiento está pactado a 10 rounds, que promete un gran encuentro sobre la línea.

Recuerda que podrás seguir el esperado encuentro TOTALMENTE GRATIS y en DIRECTO a través de Azteca 7 dando CLIC aquí y por la señal abierta de Azteca 7. Si prefieres seguir la transmisión de forma digital por internet, estará disponible en el sitio web de Azteca 7 y a través de su aplicación móvil oficial App en VIVO.

¿Por qué Ángel “Camaleón” Ayala decidió cambiar de categoría a peso supermosca?

El mexicano Ángel “Camaleón” Ayala debutará este sábado en una nueva categoría de peso supermosca (115 libras) como resultado del desarrollo y maduración natural de su cuerpo, pues resultaba desgastante y peligroso seguir dentro del límite de las 112 libras. Tras perder su título mundial mosca de la FIB en marzo de 2025 ante Masamichi Yabuki, el peleador mexicano y su equipo optaron por este cambio definitivo para priorizar su salud, ganar mayor potencia física. No obstante, el equipo del boxeador ha dejado abierta la posibilidad de bajar a peso mosca únicamente si se le presenta una revancha directa o una pelea de unificación muy lucrativa.