¿Por qué le dicen “Monstruo Mexicano” a David Benavidez? El origen del apodo que intimida en el boxeo

Seguro ya sabes que el boxeador David Benavidez es conocido mundialmente como el “Monstruo Mexicano”, pero es probable que no supieras que este apodo se lo ganó gracias a su estilo agresivo, su resistencia y su capacidad de dominar a sus rivales en el ring. Este boxeador en realidad nació en Estados Unidos, pero su herencia mexicana y su forma de pelear han conectado de una forma muy especial con la afición latina.

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¿De dónde viene el apodo “Monstruo Mexicano”?

En el boxeo es común que los apodos se relacionen mucho con la apariencia o con el estilo de boxeo que tiene cada uno de los peleadores. Debemos tomar en cuenta que realmente ningún sobrenombre es casualidad. En el caso de David Benavidez, se le empezó a llamar así por su estilo ofensivo y constante dentro del ring. Es un boxeador que juega mucho metiendo presión a sus rivales, llevándolos al límite. Cabe destacar que también tiene una enorme capacidad de lanzar combinaciones sin descanso.

¿Por qué se le dice “mexicano” a David Benavidez si nació en Estados Unidos?

A muchos fanáticos les sorprende que le llamen mexicano cuando en realidad es un atleta nacido en Estados Unidos. La clave está en sus raíces, pues Benavidez tiene ascendencia mexicana y está orgullosa de ella. Es por eso que él representa esa identidad dentro del boxeo. El peleador ha decidido adoptar el estilo clásico del boxeo mexicano para sus peleas y esto lo ha llevado a que la afición latina lo considere un digno representante mexicano.

Cuándo y dónde ver la pelea de David Benavidez y Gilberto "Zurdo" Ramírez?

Si tú mismo quieres comprobar el enorme poderío que tiene el mexicano y por qué se ha ganado a pulso su apodo, esta es tu señal. David Benavidez el “Monstruo Mexicano, y Gilberto "Zurdo" Ramírez se enfrentarán este sábado 2 de mayo a través de las pantallas de Azteca 7. ¿Estás listo?