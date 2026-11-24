Es oficial, Cristiano Ronaldo ha logrado alcanzar una cifra de suscriptores en su canal de YouTube UR Cristiano, donde cuenta con 172 videos; el destacado futbolista profesional ha logrado conseguir 83.8 millones de seguidores. Con este logro, el deportista logra alcanzar a otros creadores de contenido como Fede Vigevani y Zhong. Este triunfo marca no solo un logro más en la vida del jugador con el número 7 sino que demuestra la versatilidad de su carrera así como fuertes impactos que puede tener en otras áreas como las redes sociales y la creación de contenido. Si bien el pasado 5 de noviembre Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal, luego de 23 años de jugar en ella, se desconoce si se dedicará a crear contenido de forma permanente luego de su salida ya que actualmente no se ha retirado del fútbol, además de que el jugador lleva más de 2 años creando videos para YouTube.

¿Qué tipo de videos hace Cristiano Ronaldo para YouTube?

Cristiano Ronaldo abrió su canal de Youtube el 8 de julio de 2024. A los 90 minutos de haberlo creado alcanzó obtener un millón de suscriptores, hecho que marcó un récord. Su contenido se ha enfocado en diversas líneas; la primera es de estilo de vida ya que el deportista comparte momentos de su vida personal junto a su esposa Georgina Rodríguez e hijos. Las otras líneas de su contenido se basan en retos, dinámicas, reflexiones sobre el fútbol así como transmisiones en vivo. Por ejemplo, ha hecho retos como «This or that» además de que se ha sincerado sobre experiencias personales dentro del fútbol y cómo ha manejado la presión.

¿Cuántos hijos tienen Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

Además de los 3 hijos de Cristiano Ronaldo que Georgina Rodríguez habría adoptado, la pareja tiene dos hijas biológicas más; Alana Martina, quien nació en 2017 y Bella Esmeralda, pequeña que nació 5 años más tarde. Lamentablemente durante el parto falleció Ángel, quién era mellizo de Bella. Actualmente ambos figuran como una de las parejas y familias más queridas dentro del mundo del deporte y entretenimiento, sumando miles de fans y muchos comentarios positivos en cada publicación que comparten pasando tiempo con sus hijos.

¿Quién es Cristiano Ronaldo?

Su nombre completo es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Es un reconocido futbolista profesional así como un destacado empresario. Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr, son los clubes en los que ha jugado durante su carrera profesional. Es una de las figuras más reconocidas dentro del deporte debido a que cuenta con 5 premios de Balón de Oro y ha roto récords de goles a nivel mundial. Actualmente tiene 5 hijos junto a Georgina Rodríguez.