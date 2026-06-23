De trabajar en una tienda a ser esposa del deportista MEJOR pagado del mundo: Así ha sido la historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han convertido en una de las parejas más poderosas en el mundo del fútbol y el deporte en general. Actualmente, la dupla cuenta con casi una década de relación, pero ¿sabes cómo se conocieron? A continuación, te contamos cómo ha sido su historia de amor: surgió de la manera más inesperada y en una tienda de lujo.

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¿Quién es Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo?

Nacida en Buenos Aires, Argentina, un 27 de enero de 1994, Georgina Rodríguez destaca por ser la pareja del deportista mejor pagado a nivel mundial. Actualmente, Gio se desempeña como una exitosa empresaria, modelo e influencer, pero esto nunca fue así…

¿Cómo conoció Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez? Así ha sido su historia de amor

Antes de ser uno de los rostros más conocidos a nivel global, Georgina Rodríguez trabajaba como dependienta en diversas tiendas de lujo en España. De hecho, fue en una de ellas donde conoció al astro portugués, quien quedó perdidamente flechado por su inigualable belleza. Su historia de amor comenzó en 2016. Según relata la misma Georgina, su turno en la tienda ya había llegado a su fin, cuando uno de sus compañeros le pidió que se quedara más tiempo para atender a una clienta. Tras atenderla, Cristiano ingresó a la tienda y el flechazo fue mutuo.

“Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta”, recuerda Gio. “Cuando estaba saliendo, apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. (...) Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza".

Tras aquel primer flechazo, CR7 se convirtió en un cliente frecuente en la tienda en donde trabajaba Georgina… El resto, es historia. Comenzaron a salir y, en 2017, hicieron su debut como pareja en la alfombra de “The Best” en Zúrich. “Gracias al amor, mi vida dio un giro radical”; asegura Georgina.

¿Cuántos hijos tienen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comparten cinco hijos juntos: Cristiano Ronaldo Jr., fruto de una antigua relación del futbolista portugués; los mellizos Eva y Mateo, quienes nacieron en 2017 a través de una gestación subrogada; Alana, quien también llegó en 2017; y los mellizos Bella y Ángel. No obstante, el pequeño Ángel perdió la vida al momento del parto.