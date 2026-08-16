Revelan fotos y videos de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: así fue su íntima celebración

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dejó de ser un secreto, pues oficialmente Vogue reveló los detalles de la boda. Ahora se sabe que la pareja se casó el 11 de agosto de 2026 a las 13:30 horas, en una ceremonia íntima realizada en su casa de Cascais, Portugal. Las fotos comprueban que el evento solo se celebró con los novios y sus cinco hijos. Además, se dieron a conocer detalles de la ropa, las joyas y el ambiente elegido para uno de los momentos más privados y bellos de su relación.

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¿Cuándo y dónde se casaron Cristiano y Georgina?

La ceremonia ocurrió exactamente diez años después de que Cristiano y Georgina se conocieran por azares del destino en una tienda Gucci de Madrid, donde ella trabajaba. Luego de años de relación, finalmente la pareja decidió casarse en la comodidad de su propia casa en Cascais. Junto a ellos estuvieron sus cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr., los gemelos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

¿Cómo fueron los looks de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en su boda?

De manera emblemática y como un guiño a cómo inició todo, Cristiano y Georgina usaron Gucci. Por su parte, el futbolista utilizó un traje claro con camisa blanca sin corbata, mientras que Georgina llevó un conjunto blanco de falda y chaqueta. Además, ella completó su imagen con joyas de alta gama de Chopard.

¿Hubo ceremonia religiosa?

En las imágenes que reveló Vogue, se muestra que el evento se llevó a cabo en una capillita privada frente a un padre. Georgina explicó a Vogue que de niña imaginaba una boda espectacular, pero con el tiempo cambió de perspectiva. “Quiero algo íntimo, con mi compañero y nuestros hijos, en casa”, explicó. La pareja también habría celebrado el enlace bajo régimen de separación de bienes.