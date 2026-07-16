¿Quién es el ‘Hobbit’ Bermúdez? Jugador de 39 años que regresa a primera división con el Atlante en la Liga MX

El torneo de apertura de la Liga MX inicia hoy jueves 16 de julio, con un regreso a primera división por parte del equipo del Atlante bajo la dirección técnica de Miguel 'El Piojo' Herrera, pero no solo es el regreso de un equipo con una gran afición, ya que después de 9 años de ausencia regresa también Christian 'Hobbit' Bermúdez, emblemático jugador que ha portado importantes playeras del futbol nacional y a sus 39 años promete hacer historia.

¿Dónde nació el 'Hobbit' Bermúdez y en qué otros equipos ha estado?

Christian 'Hobbit' Bermúdez es originario del Estado de México, específicamente de Nezahualcóyotl, el 26 de abril de 1987. Debutó en primera división en el Atlante, el 5 de agosto del 2006 jugando contra el San Luis.

Un año después, en el 2007, se convirtió en campeón de la Liga MX, dándole al Atlante su tercer título luego de vencer a los Pumas. En el 2009 fue campeón CONCACAF, llegando a enfrentar al Barcelona.

En el 2012 fue fichado para el América, con el director técnico Miguel Herrera y en el 2013 volvió a ser campeón después de la final entre América y el Cruz Azul.

El 'Hobbit' Bermúdez ha tenido una larga y reconocible carrera dentro del futbol mexicano, y todos los clubes por los que ha pasado son:



Atlante (2006 - 2011, 2021 - 2026)

América (2012 - 2013)

Querétaro (2014)

Jaguares de Chiapas (2014 - 2015, 2017)

Puebla (2015 - 2016)

Cafetaleros de Tapachula (2017 - 2020)

¿De dónde nació el apodo de el 'Hobbit' Bermúdez?

El apodo que porta Christian Bermúdez nació a partir de su estatura: 1.61 metros, y salió durante su primer año debutando en primera división cuando sus compañeros comenzaron a llamarlo así, haciendo una clara referencia a la saga de El Señor de los Anillos, apodo que rápidamente ganó popularidad entre los aficionados de la Liga MX.

¿Cuándo juega el Atlante su primer partido de regreso en primera división?

Atlante tiene su gran regreso a primera división este jueves 16 de julio, en donde disputarán contra el Necaxa.