KPop Demons Hunter se ha convertido en todo un fenómeno del entretenimiento y en la opción ideal para motivar a tus hijos a desarrollar sus habilidades motrices mientras aprenden acompartir. Muñecas, figuras coleccionables y juegos de cartas permiten convertir la afición por Rumi, Mira, Zoey y los Saja Boys en actividades para estimular la imaginación, practicar la coordinación y compartir momentos de diversión en familia.

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4 juguetes oficiales de KPop Demon Hunters para niños

Polly Pocket x KPop Demon Hunters: muñecas miniatura - 4 años en adelante

Este set cuenta con versiones en miniatura de Rumi, Mira, Zoey, Manager Bobby, Derpy y Sussie; además, cuenta con cápsulas temáticas y llaveros. Este juego es perfecto para aprender a manipular las pequeñas figuras mientras se juega con amigos.

Polly Pocket x KPop Demon Hunters Mattel

UNO KPop Demon Hunters: cartas para jugar en equipo - 7 años en adelante

Esta es una edición especial del clásico juego de mesa UNO, el cual cuenta con ilustraciones inspiradas en Rumi, Mira, Zoey, los Saja Boys y Derpy. Este tipo de juegos permite reconocer colores, números, respetar turnos y convivir con otros jugadores.

UNO KPop Demon Hunters Mattel

Pack Fans de KPop Demon Hunters: muñecas para recrear aventuras

Este tipo de sets de personajes de HUNTR/X y los Saja Boys cuenta con figuras de Derpy y Sussie y accesorios que permiten inventar presentaciones musicales, representar escenas de la película.

Pack Fans de KPop Demon Hunters MAttel

Furby Furblets Derpy Tiger: un compañero interactivo

Este set está inspirado en Derpy Tiger, que se presenta en un pequeño Furby con más de 45 sonidos y efectos interactivos. Sus botones, orejas móviles y accesorio ofrecen distintas formas de interacción y exploración sensorial.

Furby Furblets Derpy Tiger Mattel

Cada una de estas ideas están pensadas para incentivar a tu tus hijos a mejorar sus habilidades motrices mientras comparten momentos de diversión entre la familia y sus amigos.