En DESCUENTO: Esto cuesta la chamarra que recibió Rafa Márquez al presentarse oficialmente como el Director Técnico de la Selección Mexicana

Recientemente, el fútbol nacional se conmocionó al nombrar a Rafa Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana y durante la presentación, el deportista portó una chamarra que ha llamado mucho la atención y ahora tú puedes portar una similar y con descuento.

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¿Cuál es y cómo conseguir la chamarra que portó Rafa Márquez al ser presentado como nuevo director técnico de la Selección Mexicana?

De acuerdo con lo que se ha comenzado a viralizar en redes, la prenda oficial que recibió el ahora Direcrtor Tecnico Rafael Márquez, durante su presentación oficial, es una chamarra de presentación Tiro Selección Nacional de México 26, en su versión verde tradicional, diseño que pertenece a la marca adidas y que actualmente se encuentra disponible para su compra dentro de la tienda oficial, con un descuento llamativo, pasando de los 2,499 pesos mexicanos a los 1,724 pesos mexicanos, lo que representa un descuento del 30 por ciento. No obstante, es importante destacar que la prenda no es "exactamente igual" a la portada por el afamado deportista, pues esta fue realizada en específico para su nombramiento.

¿Qué se sabe sobre el nombramiento de Rafa Márquez como nuevo Director Tecnico de la Selección Méxicana?

Hoy 10 de septiembre del 2026, Rafa Márquez fue presentado oficialmente como el nuevo Director Técnico de la Selección Mexicana, esto con miras al 2030. El exseleccionado asume el liderazgo absoluto tras completar una etapa de 22 meses como auxiliar de Javier Aguirre. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer dentro de su nuevo cuerpo técnico, contará con el apoyo de figuras como Andrés Guardado y Juan Manuel Lillo.

Rafa Márquez tendrá su debut como nuevo director técnico de la Selección Mexicana el próximo 26 de septiembre, cuando los mexicanos se enfrenten contra Colombia en Baltimore, Estados Unidos. Para los fanáticos del deporte, este encuentro es determinante, pues el nuevo director técnico tendrá que acomodarse y no convocar a más de dos jugadores por club de la Liga MX, esto con la supuesta intención de proteger el calendario local y su desarrollo habitual.