El mundo del boxeo y del deporte en general está de luto tras darse a conocer el sensible fallecimiento del deportista irlandés Lee Reeves, de 31 años, quien habría perdido la vida el pasado 16 de noviembre tras permanecer tres meses en coma. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el boxeador sufrió un traumatismo cerebral durante su combate del pasado 1 de agosto en Dublín, donde fue noqueado por su contrincante Gary Cully.

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¿Qué fue lo que le pasó a Lee Reeves, boxeador de 31 años que perdió la vida?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, fue a los 31 años cuando la promesa del boxeo Lee Reeves perdió la vida tras sufrir una severa lesión cerebral al ser noqueado durante su combate profesional el pasado 1 de agosto del 2026, situación que lo llevó a permanecer durante tres meses en coma inducido.

Durante la pelea, Reeves se enfrentó a Gary Cully, por el título vacante celta de peso superligero, y fue en el décimo asalto que cayó al menos en dos ocasiones, perdiendo el conocimiento en la última. Tras lo ocurrido, fue retirado del cuadrilátero y llevado de urgencia al Hospital Beaumont en Dublín, en donde se declaró en estado crítico pero estable, para ser sometido a una operación cerebral.

A pesar de los esfuerzos médicos y señales de mejoría, el joven deportista contrajo una infección durante el fin de semana previo a su muerte que complicó de forma irreversible su cuadro clínico, perdiendo la vida el pasado 16 de noviembre del 2026 en Limerick acompañado de sus seres queridos.

¿Cuál fue la trayectoria profesional del boxeador Lee Reeves?

Durante su carrera profesional, el joven boxeador habría debutado en 2018 con una carrera marcada por 16 victorias, de las cuales 11 fueron por nocaut y 2 por derrotas. Además, el joven es recordado por su paso antes de ser profesional al nombrarse en cinco ocasiones como campeón nacional amateur en Irlanda.