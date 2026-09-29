ÚLTIMA HORA: Muere promesa del boxeo mexicano, tras ser atacado a balazos; autoridades investigan

El boxeo mexicano está de luto. Emiliano Caballero, pugilista mexiquense de 23 años, murió tras ser atacado a balazos durante la madrugada del 25 de septiembre en su domicilio, en Toluca, Estado de México.

El joven boxeador mantenía una carrera profesional invicta y se encontraba en plena preparación para continuar su trayectoria sobre el encordado. De acuerdo con reportes sobre el caso, un grupo de hombres armados ingresó a su vivienda, ubicada en la colonia Héroes del 5 de Mayo, y abrió fuego contra él.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato y determinar quiénes participaron en el ataque. Una de las versiones que ha trascendido apunta a que los agresores pudieron haber confundido a Caballero con otra persona, aunque esa hipótesis todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

La carrera de Caballero apenas comenzaba

Caballero había construido en poco tiempo una trayectoria que comenzaba a llamar la atención dentro del boxeo mexiquense. Ganó la Copa Estado de México hace dos años y posteriormente dio el salto al profesionalismo.

Su última pelea como profesional ocurrió el 23 de mayo en Metepec. El boxeador terminó su carrera con un registro invicto de tres victorias, de las cuales dos fueron por nocaut, de acuerdo con las estadísticas de BoxRec.

El púgil entrenaba bajo las órdenes de Gerardo Nonato, quien lo conoció cuando Emiliano tenía 19 años.

Su equipo tenía planes para que continuara creciendo dentro del boxeo profesional y contemplaba incluso llevar su carrera al extranjero.

El Team Canon lo recuerda

La noticia provocó una reacción inmediata de Team Canon, equipo al que pertenecía el boxeador. En sus redes sociales, sus compañeros lo despidieron como un integrante de la familia y recordaron su presencia dentro y fuera del gimnasio.

"Hoy nos toca despedir a un amigo, a un compañero y a un hermano de esta familia”, escribió el equipo.

Team Canon destacó que Caballero fue parte de sus entrenamientos, victorias y momentos compartidos, y aseguró que su recuerdo acompañará a los integrantes del equipo en sus próximas presentaciones.

“Mañana, cuando nuestros compañeros suban al ring, una parte de Emiliano estará con nosotros”, señaló el mensaje.

La muerte de Caballero interrumpe una carrera que apenas comenzaba a tomar forma. Con 23 años, permanecía invicto y combinaba sus aspiraciones profesionales en el boxeo con sus estudios de derecho.

Ahora, la investigación de la Fiscalía del Estado de México deberá establecer qué ocurrió durante aquella madrugada en Toluca y quiénes fueron los responsables del ataque.

