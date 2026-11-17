Recientemente, el cantante mexicano Carlos Rivera se ha colocado en el centro de la conservación al recibir su primera nominación a los Grammy 2027, esto gracias a ¡VIDA MÉXICO!, álbum que competirá en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano). Este álbum reúne 16 temas, entre los que destacan colaboraciones con Alejandro Fernández, Pepe Aguilar y Natalia Lafourcade. Y si te preguntas cuándo podrás ver la celebración, te recordamos que la ceremonia se celebrará el domingo 7 de febrero de 2027, en Los Ángeles y poder{as seguir lo más destacado de la noche por Azteca 7 y todas nuestras redes sociales oficiales.

¿Cuándo y dónde serán los Grammy 2027?

Hay que tomar en cuenta que la edición número 869 de los Grammy se llevará a cabo el próximo 7 de febrero del 2027 dentro del Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. No obstante, se espera que la transmisión principal comience en punto de las 4:00 p.m. Será por las redes sociales de Azteca 7 que podrás seguir todo lo más relevante de esta ceremonia.

¿Por qué fue nominado Carlos Rivera?

Es importante destacar que el cantante mexicano fue nominado en esta 69ª edición de los premios Grammy gracias a ¡VIDA MÉXICO!, un proyecto musical que rinde homenaje a sus raíces, las tradiciones y los sonidos de nuestro país. Dentro de esta categoría también están nominados grandes exponentes de la música nacional como Grupo Frontera, Lupita Infante y Peso Pluma junto a Tito Double P.

¿Quiénes son los mexicanos nominados a los Premios Grammy 2027?

Los Premios Grammy 2027 reúnen a una gran variedad de exponentes de la música nacional, entre los que destacan Carlos Rivera, Carín León, Peso Pluma junto a Tito Double P, Grupo Frontera, Lupita Infante, Édgar Barrera, Yahritza y Su Esencia, Cynthia Bagué, entre algunos otros.