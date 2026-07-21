A esto se dedicará “Memo” Ochoa tras su retiro del futbol profesional

A pesar de que Guillermo “Memo” Ochoa continúa hasta el momento como futbolista profesional, el histórico portero de la selección mexicana ya ha comenzado a dar señales de que lo prepara el futuro, pues el guardameta ha señalado la posibilidad de mantenerse ligado al deporte, pero ahora dentro de una faceta que le permita compartir su experiencia y conocimientos.

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¿A qué se va a dedicar “Memo” Ochoa cuando se retire del futbol profecional?

Tras colgar los guantes, por ahora como portero de la selección mexicana de futbol, “Memo” Ochoa ha comenzado a enfocar su futuro dentro de la gestión deportiva y los negocios. Pues de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el emblemático arquero se ha inscrito dentro del Programa Ejecutivo de la FIFA para futbolistas, diseñado para orientar a los deportistas retirados hacia puestos directivos.

Además, Ochoa ha diversificado su patrimonio más allá del futbol, esto dentro de sectores como la tecnología, sectores inmobiliarios, comercializadoras de gasolina, industria musical y negocios familiares. Dentro de su portafolio se encuentran:



Kavak: El portero mexicano es accionista de la plataforma mexicana de compra y venta de automóviles seminuevos.

El portero mexicano es accionista de la plataforma mexicana de compra y venta de automóviles seminuevos. Travel Music: Ochoa se encuentra como inversionista de una plataforma digital dedicada a la producción y descarga de música.

Ochoa se encuentra como inversionista de una plataforma digital dedicada a la producción y descarga de música. Super Servicio Cuauhtémoc y Collado: El arquero se encuentra como Co-fundador y socio de una red de estaciones de servicio de gasolina y diésel (Pemex) ubicada en Xalapa, Veracruz.

El arquero se encuentra como Co-fundador y socio de una red de estaciones de servicio de gasolina y diésel (Pemex) ubicada en Xalapa, Veracruz. Tortas Don Polo: Ochoa se encuentra como inversionista dentro del histórico negocio familiar de alimentos, el cual cuenta ya con más de 60 años de tradición dentro de la Ciudad de México.

Marca personal: "Memo" Ochoa cuenta con una uniciativa bajo la marca "Yo Soy Ochoa", la cual incluye colaboraciones dentro de e-sports y fragancias para caballero.

A pesar de que por ahora no se conoce qué será el emblemático portero de la Selección Mexicana, lo que sí es una realidad es que el arquero cuenta con un gran capital e inversiones que lo harán destacar dentro del mercado competitivo nacional, generando más y mejores oportunidades de crecimiento y empleo.