El nuevo estadio que será sede de la Eurocopa, tendrá arquitectura inspirada en un balón de futbol y contará con museo, pero su capacidad es menor a la del Azteca y Estadio Olímpico

Turquía se prepara para recibir la Eurocopa 2032 que albergará de manera conjunta con Italia y para ello ha comenzado a construir un nuevo estadio en la ciudad de Ankara que promete convertirse en uno de los mejores del mundo.

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Así será el nuevo estadio de Turquía con miras a la Eurocopa 2032

A mediados del 2022, Turquía comenzó la construcción del nuevo Estadio de Ankara que se prevé tenga una capacidad cercana a los 51 mil 160 espectadores y con una inversión cercana a los 265.5 millones de dólares, de acuerdo con el sitio especializado stadiumdb,com.

Turquía había buscado la construcción del inmueble pensando en sus candidaturas para albergas la Eurocopa en las ediciones 2016 o 2024; sin embargo, en ninguna de estas logró ganar; sin embargo, decidieron comenzar a planificar el inmueble de todas formas ganando finalmente la elección para el torneo del 2032.

Así luce por dentro el nuevo Estadio de Ankara en Turquía|Stadiumdb

El nuevo estadio turco estará ubicado en los terrenos del antiguo Estadio 19 de Mayo en Ankara, mismo que se demolió a mediados del 2022, antes de la construcción del nuevo escenario.

Este nuevo estadio contará con gradas de ultima generación separadas en dos niveles y una cúpula redonda que cubrirá el terreno de juego para dar una impresión esférica, como un balón de futbol, acristalada para permitir el paso de la luz natural.

Se esperaba que el estadio estuviera listo para el inicio de la temporada 2026-2027; sin embargo, ha sufrido retrasos en su construcción, por lo que ahora la fecha de entrega no está clara.

Este recinto será la casa de la Selección de Turquía en partidos de Eliminatoria Mundialista y de Eliminatoria rumbo a la Eurocopa.

Estadio de Ankara

Ubicación: Turquía

Aforo: 51,160 aficionados

Costo: 265.5 millones de dólares

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