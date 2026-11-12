El 14 de noviembre podrás ver el encuentro deportivo de México vs. Jamaica, presenciando el liderazgo de Rafael Márquez en la selección mexicana. El partido podrás verlo desde el canal de TV Abierta de Azteca 7, logrando disfrutar del evento de los cuartos de final de la Liga de Naciones.

El evento iniciara desde las 18:50 horas, por lo que es importante que no dejes pasar el horario para que no te pierdas ningún minuto. Contando con la narración de Christian Martinoli, el “Doctor” Luis García y Jorge Campos.

¿Cómo puedo ver el partido desde mi dispositivo móvil gratis?

Aunque ya te explicamos desde que canal de TV Abierta puedes ver el partido de México vs. Jamaica, también es posible que lo hagas desde tu dispositivo móvil, por lo que tendrás dos opciones disponibles:

Desde la página de Azteca 7, en la que podrás ver la transmisión que aparece en la televisión abierta.

En la app de TV Azteca en Vivo, solamente busca el partido de los cuartos de final que deseas ver para que lo puedas ver EN vivo y GRATIS desde cualquier lugar en que tengas señal de internet.

Con ambas técnicas podrás ver los demás encuentros que se realicen en la Liga de Naciones, evitaras perderte cualquier minuto, completamente GRATIS y desde diversos aparatos móviles.

¿Cuándo son los dos partidos de México vs. Jamaica?

El juego de ida de México vs. Jamaica será este sábado 14 de noviembre, mientras que el de vuelta se realizara el martes de 17 de noviembre en el que deberán sacar los resultados.

Fechas que debes apartar para poder ver ambos juegos de los cuartos de final de la Liga de Naciones en vivo y completamente gratis, usando las alternativas que te compartimos, ya sea que lo hagas desde el Canal de TV Abierta, en la página web o con la aplicación.