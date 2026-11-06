La Jornada 16 de la Apertura 2026 llegará con uno de los encuentros más esperados para la afición celeste pues el Cruz Azul se enfrentará ante el cuadro de Tigres, lo mejor de todo es que este encuentro podrá seguirse a través de la televisión abierta, por lo que los aficionados tendrán la oportunidad de seguirlo desde casa.

Te puede interessar: Canal de TV abierta que transmitirá el partido de Tigres vs. Cruz Azul de la Liga BBVA MX

El partido entre ambos equipos está programado para disputarse en el Estado Universitario, también conocido como El Volcán, donde los felinos recibirán a La Máquina este sábado 7 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver Tigres vs. Cruz Azul EN VIVO en México?

Los aficionados podrán seguir el partido por la señal abierta de Azteca 7. Asimismo, sino se cuenta con un televisor podrás seguir el partido mediante el sitio web, solo necesitas un móvil, una computadora o tablet, así como una buena conexión a internet, una vez que tengas estos dos elementos ingresa al portal y buscar el botón rojo que dice EN VIVO, una vez ingresando comienza a disfrutar del partido.

Otra manera sencilla, rápida y directa es dando click en el siguiente enlace: PARTIDO TIGRES VS CRUZ AZUL, la transmisión podrás seguirla a partir de las 18:50 horas para conocer los mejores comentarios y análisis de nuestros expertos.

Otra forma de ver el partido de forma gratuita es descargando la Aplicación Tv Azteca EN VIVO, una vez que la instales a tu dospositivo móvil ingresa y busca la señal del canal 7 y comienza a disfrurtar del encunetro.

¿Cómo llegan Tigres y Cruz Azul al partido de la Jornada 16?

Los dos equipos atraviesan momentos muy diferentes en el Apertura 2026. Por un lado, Tigres llega con la necesidad de cerrar dignamente su participación en la fase regular, mientras que Cruz Azul buscará una victoria que le permita mantenerse en la pelea por el liderato.

Tigres ocupa el lugar 15 de la clasificación general, con 15 puntos, y ya no tiene posibilidades de avanzar a la Liguilla. Además, llega después de sufrir una derrota por 3-0 frente a Pachuca.

Por otro lado, Cruz Azul, vive un panorama mucho más favorable ya que durante las Jornadas anteriores logró sumar 29 puntos y se encuentra en el tercer puesto de la tabla general, empatada con América y Chivas.