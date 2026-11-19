La industria de la televisión está de luto tras confirmarse la muerte de Larry Poindexter, actor reconocido por sus papeles dentro de General Hospital y Days of Our Lives. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Larry falleció el pasado 18 de noviembre dentro de un hospital de Los Ángeles tras ser atropellado en Studio City, donde sufrió fracturas en las costillas. No obstante, es importante determinar que de manera oficial no se ha revelado la causa de muerte.

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¿Qué le pasó a Larry Poindexter?

Larry Poindexter sufrió un atropellamiento el pasado 13 de noviembre en el barrio de Studio City, dentro del Valle de San Fernando en Los Ángeles. De acuerdo con lo que se ha revelado, el incidente ocurrió mientras el actor cursaba la calle cerca de su casa mientras se dirigía a comprar comida.

Derivado del incidente, el actor sufrió múltiples fracturas y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital

¿Quién fue Larry Poindexter?

El actor Larry Poindexter creó una carrera artística de más de 40 años dentro del cine, la televisión y el teatro. Dentro de su amplia trayectoria destaca su participación en General Hospital, donde interpretó al doctor Asher Thomas, y Days of Our Lives, producción en la que dio vida a Ben Welch y al padre Louis.

Además, el actor participó en la película S.W.A.T. (2003), interpretando al capitán Tom Fuller, además de aparecer en series como Friends, JAG, NCIS y Curb Your Enthusiasm. Además, en los últimos años el actor participó en series como Station 19, 9-1-1, The Rookie y la cuarta temporada de The Lincoln Lawyer, dejando pendiente de estreno el proyecto en posproducción Wine & Whimsy.