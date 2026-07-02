OFICIAL: Maná estará en el partido de México vs. Inglaterra, del Mundial 2026, ¿a qué hora se presentará en el Estadio Ciudad de México? Los detalles

De manera oficial se confirmó que uno de los invitados estelares para el partido entre México e Inglaterra dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será la banda de rock Mená. Hasta ahora se sabe que la banda formará parte de las amenidades dentro del Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) este próximo domingo 5 de julio de 2026 a las 18:00 horas (Tiempo del centro de la Ciudad de México?).

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¿Qué se sabe sobre la participación de Manaá durante el partido de México e Inglaterra?

Fuentes oficiales confirmaron al equipo de Azteca Deportes que la agrupación mexicana Maná se presentará durante las amenidades de la fiesta futbolera en torno al encuentro entre México e Inglaterra y, a pesar de que no se ha corroborado el horario de la presentación o el estilo de espectáculo, se espera que la agrupación originaria de Guadalajara se presente con algunos de sus más grandes éxitos momentos previos al inicio del partido, el cual se tiene programado para dar inicio en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).