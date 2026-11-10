¡Patrick Mahomes agranda la familia! El quarterback de Kansas City Chiefs acapara reflectores tras anunciar que se convertirá en papá otra vez, pues su esposa, Brittany, se encuentra a la espera de su cuarto hijo juntos. La noticia se dio a conocer a través de una publicación conjunta, vía Instagram, en la que la influencer presume su baby bump. “Otra bendición de Dios… Y, de repente, ya éramos seis”; escribió la feliz pareja en la descripción de las imágenes, en donde también aparecen acompañados del resto de sus hijos.

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¿Cuántos hijos tiene Patrick Mahomes y quiénes son?

La noticia del embarazo de Brittany Mahomes se produce casi dos años después del nacimiento de su tercera hija juntos: Golden, quien nació semanas antes de la participación del equipo en el Super Bowl de 2025. Actualmente, la pareja comparte tres hijos: Sterling, de 5 años, Bronze, de 3, y Golden, de apenas 21 meses. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo para que den la bienvenida a su cuarto bebé.

¿Cómo se conocieron Patrick y Brittany Mahomes? Así ha sido la relación entre el QB de los Chiefs y la influencer

La historia de Patrick y Brittany Mahomes parece salida de un cuento de hadas. La pareja se conoció cuando ambos eran tan sólo unos adolescentes, durante su época de preparatoria. Desde entonces, han sido inseparables. Al poco tiempo de coincidir, el quarterback de los Chiefs y la creadora de contenido iniciaron una relación sentimental. De tal modo, lo que comenzó como un romance colegial, se convirtió en una de las historias de amor más conocidas de la NFL.

Tras varios años de noviazgo, Patrick le propuso matrimonio a Brittany en septiembre de 2020. Meses después de la propuesta, la pareja anunció que estaban esperando a su primer bebé juntos y, en febrero de 2021, le dieron la bienvenida a la pequeña Sterling Skye Mahomes. Para 2022, la pareja unió lazos matrimoniales en Hawái. A finales de ese mismo año, recibieron a Patrick ‘Bronze’ y, posteriormente, a Golden.