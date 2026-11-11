El medio Entertainment Tonight confirmó este miércoles 11 de noviembre de 2026 que el actor Frankie Muniz, conocido por dar vida a Malcolm en Malcolm el de en medio, sufrió un accidente mientras practicaba para una carrera especial en el Daytona International Speedway. De acuerdo con la información difundida, tuvo que ser trasladado a un centro médico y, según el primer reporte, el también corredor se encuentra despierto y alerta. Se desconoce si tendrá que pasar varios días hospitalizado, ya que aún esta bajo observación médica.
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¿Qué le pasó a Frankie Muniz en Daytona?
Se confirmó que Frankie Muniz fue trasladado a un centro médico este miércoles 11 de noviembre de 2026, después de sufrir un accidente durante una vuelta de práctica en el Daytona International Speedway, en Florida, Estados Unidos. El actor tenía previsto participar en la Ford Veterans Day Classic, una carrera especial en la que representaría al equipo Team Air Force. Desafortunadamente, el accidente ocurrió antes de la competencia en una sesión de entrenamiento.
Frankie Muniz is in the hospital after he was involved in a crash at the Daytona International Speedway. ET was on site to interview Frankie, who was set to drive for Team Air Force at Ford's Veterans Day Classic, when he crashed during a practice lap. The speedway was not open to the public at the time. We're told Frankie was transported to a local medical facility for evaluation, but he is awake and alert. He will no longer participate in the race. It's unclear if he will be released in time to attend the race, where his 'Malcolm in the Middle' co-star Bryan Cranston was set to appear in support of Frankie. (📸: Getty Images)— Entertainment Tonight (@etnow) November 11, 2026
¿Cuál es el estado de salud de Frankie Muniz?
El equipo, Ford Racing, indicó que fue hospitalizado para realizarle una evaluación, pero que el actor y piloto se encontraba despierto y alerta al momento de su traslado. También confirmaron que ellos mismos compartirán las nuevas actualizaciones al respecto en cuanto estén disponibles. Mientras tanto, el equipo pide mucho respeto para el actor.
¿Frankie Muniz participará en la carrera de Daytona?
No, después del accidente, Muniz tuvo que quedar fuera de la competencia, ya que esta estaba programada para este mismo miércoles. La carrera, conocida también como Proud to Honor Veterans Day Classic, es un evento que reúne a pilotos de distintas disciplinas para un evento especial dedicado a los veteranos de guerra.
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