El mundo está alerta y todos se preguntan si Los Simpson ya predijeron un apagón mundial para el próximo 17 de noviembre de 2026. Resulta que en redes sociales los usuarios recordaron que en un episodio de la temporada 35, en un episodio titulado It’s a Blunderful Life, Springfield se queda sin electricidad y Lisa en su diario pone la fecha: 17 de noviembre. Cabe resaltar, para tu tranquilidad, que no hay evidencia de que vaya a haber un apagón mundial y mucho menos que Los Simpson realmente estén comunicando algo. Sin embargo, eso no quita que muchos usuarios estén sorprendidos por el hecho de que en esa fecha coincide que se hará una prueba del sistema de alertas de emergencia estadounidense, lo que obviamente alimentó el rumor.

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¿Qué capítulo de Los Simpson habla de un apagón?

Esta nueva teoría conspirativa surge a raíz del episodio “It’s a Blunderful life”. Este es el séptimo episodio de la temporada 35, lo que vendría siendo el 757 de toda la serie. Se estrenó el pasado 19 de noviembre de 2023 y nos cuenta la historia cuando Lisa recuerda un apagón que dejó a Springfield sin electricidad. En esta, una tormenta amenaza al público y un accidente nuclear en la planta provoca una emergencia que termina con el suministro eléctrico.

¿Por qué relacionan el episodio con el 17 de noviembre de 2026?

En el internet es común que la gente arme sus propias teorías y resulta que este capítulo tiene una pequeña anotación de Lisa con la fecha 17 de noviembre. Lo que sucedió es que de inmediato, los usuarios empezaron a relacionar ese detalle con el apagón ficticio, aunque hay varias inconsistencias, como era de esperarse. Lo más importante de todo es que no menciona que sea en 2026, solo menciona que fue el 17 de noviembre y que seis días después fue Acción de Gracias y que este año serían nueve días después.

¿Habrá un apagón mundial en noviembre de 2026?

Podemos estar tranquilos, pues no hay evidencia oficial que pueda respaldar que esto realmente ocurrirá. Lo que sí se sabe es que el 17 de noviembre de 2026 habrá un ejercicio por programa por el Sistema de Alerta de Emergencia.

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