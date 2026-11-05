Luto en internet: muere famoso influencer fitness a los 29 años tras sufrir brutal accidente

El mundo de las redes sociales se viste de luto una vez más. Muere el influencer fitness y creador de contenido Liam Fitzgerald. La noticia de su lamentable deceso fue confirmada por su novia, Jamie Lyn Rinaldi, a través de un breve comunicado vía Instagram, en el que informó que el joven había perdido la vida tras sufrir un accidente automovilístico en Miami, Florida. Liam tenía tan sólo 29 años.

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“Con profunda tristeza comparto la devastadora noticia de que Liam falleció tras un accidente el 30 de octubre alrededor de las 2 de la madrugada”; se lee en el post vía Instagram. “Sufrió heridas graves y, a pesar de los esfuerzos de quienes intentaron desesperadamente salvarlo, no pudieron reanimarlo”.

Comunicado sobre la muerte de Liam Fitzgerald | Crédito: Instagram (@jamielynrin)

¿De qué murió el influencer fitness Liam Fitzgerald?

A escasas horas de darse a conocer su lamentable deceso, un portavoz de la Oficina del Médico Forense y de Servicios de Traumatología del Condado de Broward confirmó en exclusiva para la revista PEOPLE que Liam Fitzgerald perdió la vida de manera accidental, a causa de lesiones por traumatismo contundente. En una grabación al 911, obtenida por el mismo medio, se escucha a una persona reportando el accidente. De acuerdo con el audio, el influencer fitness habría quedado inconsciente tras estampar su vehículo contra una señal de tránsito.

Una vez que el personal de primera línea llegó al lugar de los hechos, el creador de contenido fue trasladado a urgencias, donde se sometió a una cirugía de emergencia. No obstante, pese al intento de los médicos, Liam perdió la vida.

“Escuchar al cirujano de traumatología decirme que no lo habías logrado fue el momento más doloroso de toda mi vida”, recordó Jamie Lyn al publicar imágenes en memoria de su pareja. “Sigo deseando que todo esto sea una pesadilla, y que de alguna manera despierte y sigas aquí”; agregó.

¿Quién era Liam Fitzgerald?

Con más de un millón de seguidores en Instagram, Liam Fitzgerald destacó por ser un reconocido influencer enfocado al contenido fitness y de estilo de vida. Debido a su gran físico, el joven optó por abrirse una cuenta en la famosa página azul, donde ganó aún más popularidad.

Descanse en paz, Liam Fitzgerald.