Miley Cyrus y Maxx Morando acaban de sorprender a los fans revelando con unas fotografías que ya son marido y mujer. La exitosa cantante lo confirmó este domingo 22 de noviembre con una publicación en Instagram que incluye las iniciales “M + M” y la fecha 11.21.26. De acuerdo con la información compartida, su boda se celebró apenas este sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California, en una reunión íntima con familiares y amigos, de acuerdo con lo relevado por medios como TMZ y Entertainment News.

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¿Cuándo y dónde se casaron Miley Cyrus y Maxx Morando?

La feliz pareja se casó el sábado 21 de noviembre de 2026 en Palm Springs, California. De acuerdo con la información que han compartido distintos medios, la ceremonia se realizó junto a una piscina, rodeados de rosas blancas, en una celebración privada en la que solo acudieron familiares y amigos cercanos.

¿Cómo era el vestido de novia de Miley Cyrus?

Para su boda, Miley eligió un vestido blanco minimalista de satén, mangas largas, espalda descubierta y una larga cola. Además, completó el conjunto con zapatos blancos y un peinado recogido, apostando por una apariencia muy elegante. Cabe mencionar que Maxx Morando, baterista de la banda Liily, llevaba un traje negro clásico con un detalle floral.

Miley-Cyrus-Maxx-Morando-boda-California-vestido-ceremonia (Miley Instagram @miley)

¿Quiénes asistieron a la boda de Miley Cyrus?

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la reunión familiar que hubo en la boda, pues algunos medios aseguran que entre los asistentes estuvieron Tish Cyrus, madre de la cantante, y su padre Billy Ray Cyrus y su hermana Noah Cyrus. También se menciona que acudieron al evento Elizabeth Hurley, pareja de Billy Ray, y su hijo Damian.

¿Cuánto tiempo tienen de relación Miley Cyrus y Maxx Morando?

La pareja comenzó su relación en 2021, después de conocerse en una cena organizada por unos amigos que ellos tienen en común. Desde entonces, mantuvieron una buena parte de su relación lejos de la exposición mediática. Su compromiso se hizo público en diciembre de 2025 cuando Miley apareció con un anillo de diamantes y ahora, casi un año después, celebran esta nueva etapa como esposos.