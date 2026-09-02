Miley Cyrus se QUITA su apellido y anuncia nueva música, ¿cuándo lanzará su nuevo sencillo? Todos los detalles

Miley Cyrus ha decidido comenzar una nueva era musical y el primer paso fue eliminar su apellido de su identidad artística. Esto quiere decir que ahora se presenta ante el mundo únicamente como “Miley”. Por si fuera poco, junto a este anuncio reveló que lanzará su décimo álbum, Bass Persuades, el 18 de septiembre de 2026. De momento, la cantante ha decidido guardarse para ella misma el motivo por el cual llevó a cabo el cambio en su nombre. Todo apunta a que ella quiere iniciar una nueva etapa con una nueva identidad, nuevas vanviones, volabotaviones y volver así a los escenarios.

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¿Cuándo sale el nuevo álbum de Miley?

Bass Persuades llegará el próximo 18 de septiembre de 2026 y se convertirá en el décimo álbum de la artista. Se sabe que el material tendrá 10 canciones. Otra cosa que reveló Miley es que este nuevo disco tiene canciones que acompañan emociones y momentos distintos de la vida.

¿Cuándo lanzará Miley su nuevo sencillo?

No se sabe si antes de la fecha oficial Miley lanzará algún sencillo. Ha circulado en redes sociales un supuesto adelanto del nuevo álbum, pero hay que tomar esa información con cautela, pues la cantante no ha anunciado nada.

¿Por qué Miley Cyrus ahora se llama solamente Miley?

La artista decidió no revelar los motivos personales detrás del cambio de nombre. Obviamente, han comenzado a circular teorías relacionadas con su padre, Billy Ray Cyrus, ya que ambos tienen una historia familiar complicada. Por ahora, todo está en el terreno de la especulación y Miley solo habla de este cambio como una elección de identidad artística para una nueva etapa de su carrera y no como una declaración personal por un conflicto familiar.

¿Miley Cyrus regresará a los escenarios?

La gran noticia para los fans es que Miley también ha tomado la decisión de volver a los escenarios. Por ahora tiene dos presentaciones programadas en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el 16 y 18 de octubre de 2026, apenas unas semanas después del lanzamiento del disco.