El mundo de la música está de luto: Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, murió a los 65 años después de padecer cáncer de próstata metastásico en etapa 4. Tracey, la esposa del músico, fue la que confirmó la noticia este miércoles 25 de noviembre. Sus compañeros de banda también hablaron de la noticia y recordaron el enorme talento que poseía y la enorme huella que dejó en la música de los años 80. De acuerdo con los comunicados, el músico falleció el pasado 23 de noviembre en su casa y acompañado de sus seres queridos.

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¿De qué murió Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran?

Desafortunadamente, el músico padece un cáncer de próstata metastático en etapa 4. Aunque el diagnóstico se conocía públicamente desde el año 2022, el guitarrista de Duran Duran ya llevaba mucho tiempo padeciendo la enfermedad, la cual le fue detectada en 2018. Fue hasta este 2026 que Taylor explicó que su estado de salud ya le impedía viajar para acompañar a sus compañeros durante la ceremonia de ingreso de Duran Durtan al Salón de la Fama del Rock and Roll.

¿Qué canciones famosas tocó Andy Taylor con Duran Duran?

Taylor se incorporó a Duran Duran en el año 1980 y, de acuerdo al resto de miembros del grupo, fue parte fundamental para construir el sonido característico de la agrupación durante la etapa en la que alcanzaron una mayor popularidad. Su guitarra resuena en éxitos como “Hungry Like the Wolf”, “Rio” y “The Reflex” canciones que, hasta el día de hoy, siguen siendo referencia del pop y la música new wave de la época. Cabe mencionar que no solo estuvo en dicha agrupación; también fue parte de otros proyectos. Fue integrante de The Power Station, donde realizó proyectos junto a artistas como Rod Stewart.

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