El mundo del doblaje y animación se encuentra de luto al confirmarse este jueves 26 de noviembre la muerte de Carolina Highet García, actriz chilena que durante más de dos décadas prestó su voz a personajes de series animadas y producciones de televisión.

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La noticia ha causado tristeza entre sus compañeros y seguidores, especialmente por el recuerdo de sus interpretaciones en producciones han sobresalido en distintas generaciones. Uno de sus trabajos más conocidos fue Rocky, el cachorro con vestimenta verde de PAW Patrol.

¿De qué murió Carolina Highet?

A través de redes sociales la organización ChileActores compartió la lamentable noticia y lamentó la partida de la intérprete y destacó su aportación al sector audiovisual chileno. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer públicamente las causas de su fallecimiento. Tampoco se han compartido detalles sobre si padecía alguna enfermedad que estuviera relacionada con su muerte.

¿Quién era Carolina Highet y qué personajes interpretó en el doblaje?

Como se mencionó anteriormente Carolina Highet García fue una actriz chilena y construyó una trayectoria de más de 20 años en el mundo de la interpretación y el doblaje audiovisual. Su voz le dio vida a varios personajes de producciones infantiles, películas, teleseries internacionales y programas de televisión.

Uno de sus personajes más recordados fue Rocky, el cachorro de PAW Patrol, al que también interpretó en las adaptaciones cinematográficas de la franquicia.

Rocky Paw Patrol

También su nombre formó parte de producciones como Detective Conan, Ni Hao, Kai-Lan y Manual de supervivencia escolar de Ned.

Fuera de la animación su talento llegó a las teleseries turcas que conquistaron al público latinoamericano. Prestó su voz para títulos como: Las mil y una noches, Fatmagül, Amor prohibido, Ezel, Medcezir, Hercai, Doctor Milagro, Traicionada y Seyran y Ferit.

En el cine formó parte del doblaje de Belle, Una familia feliz 2, Chernóbil: la película, Pil, princesa por accidente y PAW Patrol: La súper película.

También prestó su voz para programas como Cake Boss, Kilos mortales y Hermanos a la obra e Indian Matchmaking.

Colegas despiden a Carolina Highet tras confirmarse su muerte

Tras darse a conocer el fallecimiento, diferentes figuras del espectáculo chileno compartieron mensajes para recordar a la actriz y acompañar a sus seres queridos.

El actor Fernando Godoy le dedicó unas emotivas palabras en redes sociales: “Tremenda compañera y amiga… te quiero mucho”. Por su parte, Begoña Basauri también manifestó su apoyo a los familiares de la intérprete con un mensaje de solidaridad: “Un abrazo muy grande para su familia”.

Asimismo, la creadora de contenido y actriz conocida en redes como “Trinidad doblaje” dedicó un emotivo mensaje a través de un video confirmando la muerte de Carolina Highet.