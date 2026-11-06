Este viernes 6 de noviembre el mundo del entretenimiento especialmente el cine chileno se viste de luto al confirmarse la muerte del reconocido director y guionista chileno Sebastian Lelio a los 52 años de edad. El realizador alcanzó el reconocimiento internacional por estar detrás de la película “Una mujer fantástica”, título que hizo historia al conseguir un premio Oscar.

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De acuerdo con información oficial, Lelio falleció en Santiago de Chile y su deceso fue confirmado por su familia mediante un comunicado difundido a través de las redes sociales de su pareja, Amalia Kassai.

Ante esta lamentable noticia, se ha generado una ola de mensajes de despedida de seguidores, allegados y colegas, así como de quienes reconocen su aportación al cine latinoamericano y su trayectoria como uno de los realizadores más destacados de Chile.

¿De qué murió Sebastián Lelio?

De acuerdo con el comunicado, Sebastián Lelio falleció por motivos de salud. Sin embargo, no se dieron a conocer detalles sobre alguna enfermedad, padecimiento o complicación médica que provocara su muerte.

Por otra parte, medios chilenos informaron que el director fue encontrado sin vida en su domicilio, ubicado en la comuna de Las Condes, en Santiago. Ante este suceso, la Fiscalía Metropolitana Oriente realiza las investigaciones necesarias para esclarecer el motivo de su muerte.

¿Quién era Sebastián Lelio?

Sebastián Leli

o nació en Mendoza, Argentina, el 8 de marzo de 1974. Sin embargo, creció en Chile, país donde desarrolló gran parte de su carrera cinematográfica y su nombre se consolidó en la industria gracias a sus trabajos como director, guionista y productor de cine donde sus historias estaban centradas en las relaciones humanas y los conflictos sociales.

Entre sus producciones más reconocidas se encuentran La sagrada familia (2005), Gloria (2013), Una mujer fantástica (2017), Desobediencia (2017), Gloria Bell (2018) y El prodigio (2022).

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó con “Una mujer fantástica”, protagonizada por Daniela Vega, que obtuvo el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa en 2018, convirtiéndose en un referente del cine chileno a nivel internacional.