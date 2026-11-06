En las últimas horas los EYEKONS fueron sorprendidos

con una noticia que ha levantado las alarmas en la salud en una de las integrantes de KATSEYE. Recientemente la agrupación confirmó que Megan Skiendiel está recuperándose de una conmoción cerebral, situación que llevó a tomar la decisión de proponer tres presentaciones de su gira por Estados Unidos: Detroit, Chicago y Minneapolis por lo que ahora los seguidores de la agrupación surcoreana tendrán que esperar para verlas en el escenario.

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A través de un comunicado se informó que la decisión se tomó para priorizar la salud de la cantante, quien necesita tiempo para recuperarse completamente. El anuncio también estuvo acompañado de un mensaje personal de Megan, quien se disculpó con los fans que esperaban asistir a los conciertos.

“Lamentamos mucho decepcionar a nuestros fans. Sabemos cuánto esperaban estos espectáculos y que muchos incluso viajaron largas distancias para asistir. No tomamos esta decisión a la ligera y sentimos sinceramente los inconvenientes y la tristeza que esto pueda causarles”.

KATSEYE anuncia pausa en su gira por Estados Unidos (katseyeworld)

¿Cuál es el estado de salud de Megan de KATSEYE hoy 6 de noviembre?

Tras darse a conocer que la artista sufrió de una conmoción cerebral, ella mismo explicó que asu deseo era complir con las presentaciones programadas. Sin embargo, los médicos le recomendaron esperar hasta completar su recuperación antes de regresar a los escenarios.

Asimismo, expresó su tristeza por no poder encontrarse con sus seguidores y agradeció el cariño y la comprensión que ha recibido durante estos días mientras continúa en reposo dejando ver que su condición de salud es estable. Por el momento, no se han anunciado nuevas fechas para los conciertos afectados.

Finalmente, la agrupación pidió a quienes ya compraron sus entradas que las conserven, pues serán válidas para las presentaciones reprogramadas, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

¿Qué pasará con KATSEYE y su gira THE WILDWORLD TOUR?

Los cambios representan un nuevo ajuste en la agenda de KATSEYE, que actualmente se encuentra realizando THE WILDWORLD TOUR, una gira internacional con presentaciones en distintas ciudades.

El concierto de Detroit fue pospuesto inicialmente el 3 de noviembre, mientras que las actuaciones previstas en Chicago y Minneapolis también fueron aplazadas.