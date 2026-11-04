BTS en México 2027: crecen rumores que en noviembre se anunciarían sus conciertos y en diciembre iniciaría la venta de boletos

Este 2026 la euforia por la gira mundial de BTS causó mucha emoción entre ARMY, principalmente en el mexicano ya que después de su parada en el país se anunció que la agrupación surcoreana regresaría en 2027 por lo que ante esta noticia en los últimos días ha comenzado a viralizarse información de supuestos detalles sobre fechas, números de conciertos, recinto y posible venta de boletos. Aunque la información se ha viralizado rápidamente en distintas redes sociales hasta el momento debe considerarse como un rumor ya que la agrupación no ha difundido información oficial.

Te puede interesar: Se CONFIRMA el regreso de BTS a México: ya hay fecha para su esperada visita al país y esto es lo que se sabe

De acuerdo con las versiones que circulan en la red, el próximo 30 de noviembre se daría a conocer el calendario de presentaciones de BTS en México y según la información, aparentemente estarían programando 4 conciertos en el Estadio Banorte, uno de los recintos más grandes del país. Según este último dato estaría relacionado a las declaraciones que dio la agrupación al finalizar sus conciertos en México, donde expresó que deseaba cantar en un estadio más grande.

¿Cuándo sería la venta de boletos de BTS en México 2027?

Según la información difundida que ha llamado la atención de ARMY es el supuesto calendario de venta de boletos, ya que según esta iniciaría durante la mitad del mes de diciembre. Aparentemente, la preventa de boletos iniciaría el día 13 para fans que cuenten con la membresía oficial de Weverse, mientras que la venta a tarjetahabientes se dará el día 15 y el 15 se liberaría la venta general al público.

Sin embargo, estos detalles, incluidos el número de conciertos, las fechas de presentación, el recinto y los días de venta, no deben tomarse como información confirmada mientras no exista un comunicado de los organizadores o de los canales oficiales de BTS por lo que se le invita al público a estar atentos a las cuentas oficiales y no caer en estafas.

Recomendaciones para no caer en estafas

Ante la expectativa de la posible visita de RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook a México en 2027 es importante que los seguidores consulten únicamente las plataformas oficiales de BTS, BIGHIT MUSIC, Weverse y los canales de venta autorizados para evitar cualquier engaño o robo. Además que no se dejen influenciar por todo lo que se publica en redes sociales.

También se recomienda no realizar depósitos, compartir datos bancarios ni comprar supuestos accesos mediante enlaces desconocidos o vendedores que aseguren tener boletos anticipados. Por ello, ARMY deberá esperar a que se anuncien oficialmente las fechas, los precios y el procedimiento de compra antes de intentar conseguir sus boletos.