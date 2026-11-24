Una influencer estadounidense llamada Christie Miller, que compartió durante años en sus redes sociales cómo era la vida con cáncer de mama en etapa 4, sorprendió al mundo con una despedida poco habitual: sus seguidores supieron de su fallecimiento a través de un video que ella misma grabó con anticipación. En este, la mujer de 60 años se despidió con serenidad, recordando a sus seres queridos y pidiendo a quienes la acompañaron durante tanto tiempo que no dejaran de encontrar motivos para disfrutar la vida.

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¿Qué dijo Christie Miller en el video donde anunció su muerte?

En el video, ella aparece con una sudadera colorida y comienza con una frase dura y directa: “Si estás viendo este video, significa que estoy muerta”. Ella afirmaba que para el momento en el que sus seguidores estuvieran viendo el video, ella ya estaría reunida con personas a las que amaba. Por si esto no fuera suficientemente emotivo, en el video también incluyó un montaje de fotografías junto a su esposo. Mark, mientras sonaba la canción “Reunited”, de Peaches & Herb. En la descripción del video se informaba que su muerte había ocurrido la mañana del 23 de noviembre y que estaba rodeada de amor.

💔🕊️ Influencer Christie Miller announces her own death in a pre-recorded video. pic.twitter.com/CzNhAbYz0o — TMZ (@TMZ) November 24, 2026

¿Qué tipo de cáncer padecía la influencer?

Christie fue diagnosticada en junio de 2022 con cáncer de mama HER2 positivo en etapa 4. Fue por eso que ella inició una comunidad de más de 50 mil seguidores, mostrando los momentos difíciles como las alegrías que encontraba en su día a día. Tristemente, su esposo falleció en junio de 2025 a causa de cáncer de páncreas luego de 36 años de matrimonio. Es por eso que ella ve su muerte como una oportunidad de volver a estar con quienes amo profundamente en la vida.

¿Cuál fue el último consejo que dejó a sus seguidores?

Además de despedirse de todos, pidió a las personas que la extrañaran que se permitieran sentir la tristeza, porque el duelo es una reacción natural. Ella pidió que no olviden los buenos momentos e invitó a todos a reflexionar para que todos puedan vivir sin miedo al juicio ajeno.

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