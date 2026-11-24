El cine, teatro y televisión se encuentran de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Delfina Guzmán, famosa actriz chilena, a los 98 años de edad. ticia fue dada a conocer este martes 24 de noviembre mediante un comunicado que compartió la familia de la reconocida artista. “Con profunda tristeza, pero también con inmenso amor y gratitud por su vida, queremos comunicar el fallecimiento de nuestra querida mamá, abuela y bisabuela, Delfina Guzmán”, fueron algunas de las palabras que la familia compartió. Esta noticia ha conmocionado a miles de personas que siguieron de cerca la carrera de la actriz durante todos los años en los que participó en diversas producciones.

Delfina Guzmán: ¿De qué murió la famosa actriz, icono del cine y teatro?

De acuerdo con la información que compartió la familia de la actriz Delfina Guzmán, la muerte de la destacada celebridad ocurrió por “causas naturales”. Hasta el momento no hay más información y detalles sobre cómo la actriz vivió sus últimos momentos. Por otra parte, el gobierno de Chile, país de donde era originaria Delfina, declaró duelo oficial para el 24 y 25 de noviembre, esto como parte de un “reconocimiento a su invaluable aporte a la cultura y las artes de nuestro país”, según se informó.

¿Quién era Delfina Guzmán?

Delfina Guzmán fue una destacada actriz chilena que debutó en cine, teatro y televisión. Su carrera se extendió por siete décadas, pasando por el ojo de diversas generaciones que pudieron disfrutar de su talento ante la cámara. En su vida personal destaca que estuvo casada con el fallecido arquitecto Joaquín Eyzaguirre Edwards, con quien también tuvo a su hijo, el reconocido cineasta Joaquín Eyzaguirre.

Dentro de las cintas de las que Delfina fue parte destacan El tango del viudo y su espejo distorsionador, Tres tristes tigres, La expropiación, Julio comienza en julio, Historia de un roble solo. Por su parte, algunas de las telenovelas de las que fue parte fueron ‘Sucupira’ (1996), ‘La Fiera’ (1999) y ‘El circo de las Montini’ (2002), títulos con los que alcanzó gran reconocimiento por parte del público, esto solo por mencionar algunos.