Podrías pensar que es pronto, pero no, la carrera rumbo a los Oscar 2027 ya comenzó y llama la atención que Japón y México se hagan presentes en la lista. El anime tiene varias películas buscando llegar a la alfombra roja con: Cosmic Princess Kaguya!, All You Need Is Kill y Mobile Suit Gundam Hathaway: The Sorcery of Nymph Circe. Por su parte, México tiene una posibilidad con el filme de Soy Frankelda. Estos títulos forman parte de una lista de 38 largometrajes elegibles, la cual, cabe mencionar, es la cifra más alta en la historia de la categoría a Mejor Película Animada.

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¿Qué películas mexicanas están en la carrera por los Oscar 2027?

Resulta emocionante saber que este 2027 México podría llegar a la lista de nominados en la categoría de animación gracias a Soy Frankelda, una película hecha con la técnica de stop-motion. Esta es una gran oportunidad para que el cine mexicano destaque en una categoría comúnmente dominada por monstruos de la industria. Cabe mencionar que también el filme mexicano On the Road participa en la categoría de Mejor Película Internacional.

¿Cuándo se anuncian las nominaciones a los Oscar 2027?

La Academia recientemente anunció que la lista de películas elegibles incluye 38 títulos animados, 104 producciones internacionales y 190 documentales. La lista corta se dará a conocer el 15 de diciembre de 2026, mientras que las nominaciones oficiales se anunciarán el 21 de enero de 2027.

¿Cuándo será la ceremonia de los Oscar 2027?

La ceremonia número 99 de los Oscar tiene como fecha tentativa el 14 de marzo de 2027 en el tradicional Dolby Theatre de Hollywood. Por ahora, solo quedamos todos a la expectativa para conocer si México y Japón tendrán una importante participación este año.

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