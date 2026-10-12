¿Qué enfermedad tenía RJ Mitte, actor que interpretó a Walter Jr. en Breaking Bad?

Este lunes 12 de octubre se confirmó la muerte de RJ Mitte, reconocido actor que participó en la exitosa serie Breaking Bad donde dio vida a Walter White Jr. ante esta inesperada noticia se ha creado una ola de mensajes de despedida por parte de colegas, allegados, amigos y fans.

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Asimismo, la muerte del actor de 34 años ha despertado el interés del público sobre el estado de salud de Mitte ya que su historia de vida estuvo marcada por la superación y las ganas de seguir adelante luego de que se revelara que desde pequeño aprendió a vivir con una condición que afectaba su movimiento y coordinación.

Más allá de su trabajo en pantalla, Mittle se convirtió en una voz importante para promover la inclusión de las persona con discapacidad dentro del espectáculo y debido a la enfermedad que enfrentó le permitió interpretar a un personaje con características similares a las suyas y contribuir a una representación más auténtica.

¿Qué condición neurológica tenía RJ Mitte?

RJ Mitte nació con parálisis cerebral, una condición neurológica que afecta el movimiento, la postura y la coordinación. Cabe destacar que esta condición no se trata de una enfermedad que se contrae posteriormente, sino una condición relacionada con el desarrollo del cerebro que puede presentarse antes, durante o después del nacimiento del bebé.

En el caso de Mittlem la parálisis cerebral afectó principalmente sus habilidades motoras por lo que durante su infancia recibió terapia física, ocupacional y del habla, esto con el objetivo de desarrollar sus capacidades. Con el tiempo el actor fue recuperándose y esto lo impulsó a darle vida a Walter White Jr., donde interpretó a un joven que igualmente vive con parálisis cerebral, aunque con manifestaciones más marcadas.

¿De qué murió hoy RJ Mitte?

La noticia del fallecimiento de RJ Mitte se dio a conocer este lunes en Texas y según primeros reportes se habría tratado de un suicidio. Sin embargo, la causa de su muerte no ha sido confirmada oficialmente.