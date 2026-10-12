Esta fue la ÚLTIMA publicación de RJ Mitte, actor de la serie “Breaking Bad”, antes de morir

Este lunes 12 de octubre se confirmó el lamentable fallecimiento del actor estadounidense RJ Mitte a los 34 años de edad, famoso por darle vida a al personaje de Walter White Jr. en la serie de televisión "Breaking Bad". La última públicación que registró en sus redes sociales fue una historia a través de su cuenta de instagram en donde reposteó una historia del director Patrick Rea en donde aparece un póster de la cinta "One Eye Open", misma que se estrenará el próximo 16 de octubre de 2026.

¿Cuál fue la última entrevista de RJ Mitte, actor de Breaking Bad?

La semana pasada el reconocido actor se presentó en "The Joe Vulpis Podcast", en donde habló de la importancia que tuvo su personaje Walter White Jr. en Breaking Bad, serie en donde dióa vida al hijo Walter White, personaje interpretado por Bryan Cranston. En esta conversación el actor dejó claro que su papel marcó un antes y un después en su carrera además de que mencionó que tuvo una muy buena relación con el reparto de la serie.

Por otro lado, a principios de este mes se pudo ver a RJ Mitte en compañía de su excompañero de la serie, Luis Moncada, al actor se le veía con un semblante agradable e incluso de buen humor.

¿De qué murió RJ Mitte, actor de Breaking Bad?

De acuerdo con la información difundida por el medio internacional TMZ, el actor se quitó la vida; así se los dió a conocer un funcionario del condado. Los hechos ocurrieron en Texas, Estados Unidos. Hasta el momento las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes.

RJ no solo formó parte de 56 episodios de "Breaking Bad" sino que también participó en proyectos como "The Oak Room", "The Recall" y "The Guardians of Justice (Will Save You!)". El actor no solo tuvo un importante papel en televisión sino que en su vida personal incluyó la filantropía ya que incluso fue presidente de la Fundación Mitte en donde apoyo diversas causas además de que fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's.

¿Cuál es el número de la línea de la vida?

En México la línea de vida es el siguiente: 800 911 2000, este servicio cuenta con atención de temas emocionales y de salud mental. Es completamente gratis, opera todo el día durante todo el año y se brinda atención especializada en crisis, adicciones y depresión.

¿Cómo detectar señales tempranas de depresión/ intento de suicidio y cómo prevenirlas?

Es importante estar alerta y detectar a tiempo si una persona se quiere quitar la vida y notar si hay cambios en el estado de ánimo y/o comportamiento de la persona así como modificaciones en el sueño o la alimentación, es importante comprobar si esa persona comienza a apartarse de los demás o si ha dicho de forma abierta querer quitarse la vida. La prevención puede salvar vidas y puede hacerse a través de una conversación sin juicios, con mucho apoyo, y sobre todo con la atención profesional necesaria.