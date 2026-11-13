Hayao Miyazaki es reconocido por fundar Studio Ghibli junto a Isao Takahata, trayendo importantes proyectos de animación que al día de hoy siguen siendo recordado por las películas llenas de mensajes y simbolismos.

En el 2003, fueron sorprendidos al ser ganadores de su primer Oscar por Mejor Película de Animación, obtenido con la cinta de El Viaje de Chihiro, siendo un paso importante al tratarse de una película de anime en obtener la estatuilla dorada. Sin embargo, el director legendario no asistió a la ceremonia, posteriormente aclaró que la ausencia se debió a un acto de protesta, ya que en aquel entonces Estados Unidos estaba invadiendo Irak.

¿Cuál es el mensaje de la película “El viaje de Chihiro”?

“El viaje de Chihiro” de Hayao Miyazaki fue una cinta que se destacó por la calidad de animación, ya que uso los dibujos a mano, complementándolo con el uso de tecnología al mínimo, permitiendo tener un aspecto sobresaliente que al día de hoy sigue sorprendiendo a todos. Además se destacó por tener una historia profunda en la que implementa deidades del país, también al tener reconocimiento global fueron clave para que pudiera ganar el primer Oscar.

La historia de la cinta tiene varios mensajes importantes, uno de ellos habla sobre lo que implica madurar, ya que no depende de la edad sino de enfrentar la incertidumbre.

Otro de los mensajes que deja es sobre no olvidar la identidad, la crítica sobre la codicia y el consumismo, y el respeto a la naturaleza; mensajes que en repetidas ocasiones hemos visto en varias películas del director legendario.

¿Cuántos Óscar ha ganado el Studio Ghibli?

Studio Ghibli cuenta con aproximadamente 23 largometrajes, cada uno con personajes e historias únicas desde los ochentas; no obstante, a lo largo de su trayectoria, solamente han ganado dos Oscars.

El primer Oscar fue por “El viaje de Chihiro” en el 2003, pero tuvieron que pasar unos 20 años para que su película de “El niño y la garza” fuera premiado con la estatuilla dorada, siendo Hayao Miyazaki una de las importantes figuras al obtener el importante galardón, haciendo que sea un director legendario y reconocido a nivel mundial.