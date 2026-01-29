Hayao Miyazaki revela por qué hay tantos cerdos en las películas de Studio Ghibli

¿Alguna vez te preguntaste por qué aparecen tantos cerdos en las películas de Studio Ghibli? Pues tenemos la respuesta: es una decisión creativa y simbólica del reconocido director Hayao Miyazaki. Así es, él ha explicado que siente una conexión especial con este animal porque lo considera sorprendentemente parecido a los seres humanos, tanto en virtudes como en defectos, y es por eso que los usa como recurso narrativo y emocional en sus historias.

La explicación de Hayao Miyazaki sobre los cerdos en sus películas

Hayao Miyazaki comentó durante una entrevista que le gustan los cerdos porque siente que reflejan muy bien la naturaleza humana. Según explicó, su comportamiento, sus gestos e incluso su apariencia física nos recuerdan muchísimo a nosotros mismos. El director afirma que los ve como criaturas cercanas, imperfectas y entrañables, al igual que las personas, por lo que para él funcionan perfectamente como espejos narrativos.

Si prestas atención, descubrirás que estos animales de granja, por lo general, son integrados en historias donde lo humano, lo espiritual y lo fantástico se mezclan constantemente. Y no cabe duda de que el director es todo un poeta de lo visual, pues no es casualidad que cuando quiere hablar sobre el ego, la corrupción, los excesos o la transformación, el cerdo aparezca en pantalla.

Los cerdos más famosos del universo Ghibli

Studio Ghibli ha convertido a varios cerdos en personajes icónicos que forman parte de la cultura pop hoy en día. El caso más evidente es la cinta de Porco Rosso, donde el protagonista literalmente es un piloto con rostro de cerdo que hace referencia a un héroe cínico, cansado y honorable.

Este animalito también aparece en la película de El viaje de Chihiro, donde los padres de la protagonista se transforman en cerdos cuando se dejan llevar por las tentaciones y los excesos. No hace falta explicar que son la metáfora perfecta para señalar el consumo excesivo y sin conciencia de muchas personas.

|Crédito: Studio Ghibli

En el filme de La Princesa Mononoke, los dioses jabalí representan la fuerza salvaje y el orgullo herido de la naturaleza. Aquí no tienen una finalidad cómica; sin embargo, señalan igualmente la ambición y el poder humano.

Un detalle biológico que refuerza la metáfora

Por si no lo sabías, en realidad Hayao Miyazaki no se equivoca, pues más allá de lo poético, hay una base científica interesante que comprueba el parecido. Resulta que a nivel genético los humanos y cerdos compartimos poco más del 90 %. De hecho, los órganos de los cerdos son muy similares en tamaño y función a los nuestros.