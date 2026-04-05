Si hay algo que destaca en Studio Ghibli, además de la impresionante animación, es su habilidad para tocar temas profundos y sensibles a través de historias verdaderamente emotivas que te llegan directo al corazón. Aquí te compartimos 7 películas de este reconocido estudio de animación japonés que, sin duda, te harán llorar… Así que prepara los pañuelos.

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7 películas de Studio Ghibli que te harán llorar por su historia y gran animación

1. La tumba de las luciérnagas (1988)

Dirigida por Isao Takahata, La Tumba de las Luciérnagas es, por mucho, la película más desgarradora del estudio. La cinta sigue la historia de dos hermanos pequeños e inocentes que intentan sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial en Japón.

2. Mi Vecino Totoro (1988)

Un clásico del estudio y del director Hayao Miyazaki. Esta cinta sigue la historia de dos hermanas que entablan relación con diversos espíritus del bosque, entre ellos, Totoro. Si bien es una película más alegre, cuenta con algunos momentos emotivos que te sacarán más de una lágrima.

3. Recuerdos del Ayer (1991)

Si estás en la crisis de los 30, esta película seguro te hará llorar. Takahata nos muestra la historia de Taeko, una mujer adulta que revive sus recuerdos de la infancia durante un viaje al campo. Recordar antiguas memorias la harán reflexionar sobre sus metas y sueños en la vida. Sin duda, una película cargada de nostalgia.

4. El viaje de Chihiro (2001)

Probablemente una de las cintas más conocidas del estudio. Dirigida por Hayao Miyazaki, la película sigue la historia de Chihiro, una pequeña testaruda que se queda atrapada en un mundo mágico, durante una mudanza. Estar alejada de su familia la hace valorar todo lo que tiene en la vida a su corta edad.

5. El cuento de la Princesa Kaguya (2013)

Una obra más de Takahata. La cinta sigue la historia de Kaguya, una criatura de origen celestial que se convierte en una mujer increíblemente bella. Durante su paso por la Tierra, Kaguya desarrolla cierto apego por los humanos, sumergiéndose en una terrible tristeza al tener que volver a la Luna. La crítica social, el amor y la pérdida son algunos de los temas abordados por esta película.

6. Se levanta el viento (2013)

Sin duda, una película que te dejará reflexionando. Dirigida por Miyazaki, “Se levanta el viento” cuenta la historia real de Jiro Horikoshi, un ingeniero aeronáutico que se enfrenta a un gran dilema moral: la creación de los aviones y su uso militar. La cinta también aborda su enfermedad (tuberculosis) y su historia de amor con Naoko, dando como resultado una obra cargada de melancolía.

7. El recuerdo de Marnie (2014)

Con Hiromasa Yonebayashi a cargo de la dirección, la película narra la historia de Anna, una pequeña y solitaria niña de 12 años que sufre de asma. Al mudarse, se encuentra con una mansión abandonada, donde conoce a Marnie, una chica que llega como gran soporte emocional en medio de su soledad. Más tarde, Anna descubre que Marnie no era nadie más que el espíritu de su abuela, Anna.

¿En dónde ver las películas de Studio Ghibli en México?

Todas las películas de Studio Ghibli están disponibles en streaming. Así que toma tus pañuelos y dale play a la que más haya llamado tu atención.