En el Barcelona, Real Madrid, Milan y más: Los futbolistas mexicanos que han jugado en gigantes europeos

Mientras muchos se preguntan qué jugadores de México juegan en Europa, varios futbolistas nacionales ya dejaron su huella en algunos de los clubes más importantes del continente. Desde Hugo Sánchez en el Real Madrid hasta Rafael Márquez en el Barcelona, la lista incluye campeones, goleadores y referentes de distintas generaciones.

Así como la Hormiga González vive un buen momento en Olympiacos, otros mexicanos tuvieron la oportunidad de vestir camisetas históricas como las del Milan, Manchester United, Porto y PSV Eindhoven. Algunos consiguieron títulos y protagonismo; otros tuvieron pasos breves.

Mexicanos que han jugado en gigantes europeos Hugo Sánchez es el mexicano más destacado en la historia del conjunto blanco. (Instagram: @hugosanchez_9)

Los futbolistas de México que jugaron en el Real Madrid

Hugo Sánchez es el mexicano más destacado en la historia del conjunto blanco. Entre 1985 y 1992 disputó 282 partidos y marcó 208 goles. Ganó cinco Ligas consecutivas, una Copa del Rey, tres Supercopas de España y una Copa de la UEFA.

También pasó por el club Javier Hernández, quien llegó cedido por el Manchester United para la temporada 2014-2015. Chicharito anotó 9 goles en 33 encuentros y quedó en la memoria de los aficionados por su tanto ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League.

José Ramón Sauto y José Luis Borbolla también tuvieron participación con el primer equipo, mientras que Kenti Robles jugó en el Real Madrid Femenino entre 2020 y 2023.

Los jugadores mexicanos que jugaron en el Barcelona

Rafael Márquez fue uno de los grandes referentes mexicanos del Barcelona. Entre 2003 y 2010 disputó 242 partidos, ganó cuatro Ligas, dos Champions League, un Mundial de Clubes y una Copa del Rey.

Giovani dos Santos y Jonathan dos Santos también formaron parte del primer equipo blaugrana. El primero se formó en La Masia y debutó en la temporada 2007-2008; el segundo perteneció a la plantilla absoluta entre 2009 y 2014. Julián Araujo también llegó al club en 2023.

Futbolistas mexicanos con paso en el Milan

El AC Milan tuvo dos mexicanos en su historia reciente. Santiago Gimenez llegó en 2025 procedente del Feyenoord. Antes, Pedro Pineda había firmado con el club en 1991, aunque no debutó oficialmente con el primer equipo.

Mexicanos que jugaron en otros grandes clubes de Europa

La presencia nacional también alcanzó a otros equipos importantes: