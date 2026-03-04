Con Obed Vargas y Santi Gimenez: ellos son los 20 mexicanos que juegan en Europa

Mientras que Obed Vargas gana mucho menos dinero que otra estrella del Atlético Madrid, igualmente es un orgullo para todo México por ser de los pocos que están en una de las 5 grandes ligas, además de ser de los mejores equipos de España. También hay otros nombres destacados como Santi Gimenez o Raúl Jiménez. En total hay 20 mexicanos jugando en Europa.

Así como hay un jugador mexicano que está con mejor rendimiento que Santiago Gimenez, lo cierto es que hay un total de 20 futbolistas de México que se están desempeñando en el Viejo Continente. Vargas, Santi, Raúl, Álex Padilla, Álvaro Fidalgo y Johan Vásquez son los 6 futbolistas mexicanos en las 5 grandes ligas. Pero hay 15 más…

Mateo Chávez es el mexicano que la volvió a romper en Europa, luego de jugar por casi 2 meses|@mateo.chaveez

Los 20 jugadores mexicanos jugando en Europa

Obed Vargas: Atlético de Madrid, LaLiga EA Sports, España. Mediocentro de 20 años. Álvaro Fidalgo: Real Betis, LaLiga EA Sports, España. Mediocentro de 28 años. Alex Padilla: Athletic Club, LaLiga EA Sports, España. Portero de 22 años. Raúl Jiménez: Fulham, Premier League, Inglaterra. Delantero centro de 34 años. Johan Vásquez: Genoa, Serie A, Italia. Defensa central de 27 años. Santiago Giménez: AC Milan, Serie A, Italia. Delantero centro de 24 años.

TE PUEDE INTERESAR:



El presente de los jugadores mexicanos en Europa|TV Azteca