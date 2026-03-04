Con Obed Vargas y Santi Gimenez: ellos son los 20 mexicanos que juegan en Europa
México tiene 20 representantes en el territorio europeo; ¿cómo es su rendimiento?
Mientras que Obed Vargas gana mucho menos dinero que otra estrella del Atlético Madrid, igualmente es un orgullo para todo México por ser de los pocos que están en una de las 5 grandes ligas, además de ser de los mejores equipos de España. También hay otros nombres destacados como Santi Gimenez o Raúl Jiménez. En total hay 20 mexicanos jugando en Europa.
Así como hay un jugador mexicano que está con mejor rendimiento que Santiago Gimenez, lo cierto es que hay un total de 20 futbolistas de México que se están desempeñando en el Viejo Continente. Vargas, Santi, Raúl, Álex Padilla, Álvaro Fidalgo y Johan Vásquez son los 6 futbolistas mexicanos en las 5 grandes ligas. Pero hay 15 más…
Los 20 jugadores mexicanos jugando en Europa
- Obed Vargas: Atlético de Madrid, LaLiga EA Sports, España. Mediocentro de 20 años.
- Álvaro Fidalgo: Real Betis, LaLiga EA Sports, España. Mediocentro de 28 años.
- Alex Padilla: Athletic Club, LaLiga EA Sports, España. Portero de 22 años.
- Raúl Jiménez: Fulham, Premier League, Inglaterra. Delantero centro de 34 años.
- Johan Vásquez: Genoa, Serie A, Italia. Defensa central de 27 años.
- Santiago Giménez: AC Milan, Serie A, Italia. Delantero centro de 24 años.
- Mateo Chávez: AZ Alkmaar, Eredivisie, Países Bajos. Lateral izquierdo de 21 años.
- César Huerta: Anderlecht, Belgian Pro League, Bélgica. Extremo izquierdo de 25 años.
- Heriberto Jurado: Cercle Brugge, Belgian Pro League, Bélgica. Extremo izquierdo de 21 años.
- Rodrigo Huescas: FC Copenhague, Superliga de Dinamarca, Dinamarca. Lateral derecho de 22 años.
- Julián Araujo: Celtic FC, Scottish Premiership, Escocia. Lateral derecho de 24 años.
- Aldahir Valenzuela: Dundee FC, Scottish Premiership, Escocia. Mediocampista de 21 años.
- Edson Álvarez: Fenerbahçe, Superliga de Turquía. Mediocentro de 28 años.
- Orbelín Pineda: AEK Atenas, Superliga de Grecia. Mediocentro ofensivo de 30 años.
- Jorge Sánchez: PAOK, Superliga de Grecia. Lateral derecho de 28 años.
- Luis Chávez: Dinamo Moscú, Russian Premier Liga, Rusia. Mediocentro de 30 años.
- César Montes: Lokomotiv Moscú, Russian Premier Liga, Rusia. Defensa central de 29 años.
- Guillermo Ochoa: AEL Limassol, Cyprus League, Chipre. Portero de 40 años.
- Jonathan Gómez: CD Mirandés, LaLiga Hypermotion, España. Lateral izquierdo de 22 años.
- Stephan Carrillo: FC Dordrecht, Eerste Divisie, Países Bajos. Delantero centro de 19 años.