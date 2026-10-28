‘Hormiga’ González no es convocado por el técnico del Olympiacos y así reacciona por la decisión

El delantero azteca Armando "Hormiga" González no fue incluido en la convocatoria del director técnico Imanol Alguacil para el compromiso de la Copa de Grecia, encuentro en el que el Olympiacos firmó un contundente triunfo por 2-0 ante el Marko correspondiente a la fecha 4 del torneo.

Pese a no estar en la convocatoria, el exdelantero de las Chivas de Guadalajara no se alejó del ambiente deportivo y siguió las acciones directamente desde los asientos del estadio Markopoulo Municipal. Durante el desarrollo del partido, la Hormiga fue captado conviviendo calurosamente con los aficionados de la escuadra de El Pireo, tomándose fotografías, firmando autómatas y devolviendo el cariño a los fanáticos que se le acercaron en las tribunas.

La ausencia del joven ariete en la lista definitiva respondió a una estrategia de dosificación física por parte del estratega español Imanol Alguacil, quien optó por darle descanso tras la exigente seguidilla de minutos que el mexicano venía sumando en el torneo de liga local y la UEFA Europa League.

Tras no ser convocado para el partido de Copa, Armando González se dio cita en el estadio del visitante para ver al Olympiacos. ‘Hormiga’ saludó a los aficionados que se dieron cita e incluso se encontró con un jersey suyo de Chivas. Ídolo el mexicano.🔝🇲🇽 https://t.co/cJUh7UhEQ9 — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 28, 2026

Los números de la 'Hormiga' González con Olympiacos en esta temporada

Desde su llegada al balompié helénico para la temporada 2026-2027, el rendimiento de Armando González ha sido de impacto inmediato, consolidándose como una de las variantes ofensivas más efectivas de la plantilla:

Partidos disputados: 11 encuentros en todas las competencias (Liga de Grecia, Copa de Grecia y UEFA Europa League).

11 encuentros en todas las competencias (Liga de Grecia, Copa de Grecia y UEFA Europa League). Goles: 5 anotaciones en total (3 en Copa de Grecia, 2 en UEFA Europa League).

5 anotaciones en total (3 en Copa de Grecia, 2 en UEFA Europa League). Promedio goleador: Registra una anotación cada 110 minutos en el terreno de juego.

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Con este resultado, Olympiacos avanza con paso firme en el torneo copero al ubicarse en la primera posición con 9 puntos con 3 partidos jugados, mientras que la Hormiga González recarga baterías para reincorporarse a la actividad del primer equipo en el campeonato de liga el próximo sábado 31 de octubre cuando se enfrente al Kifisia, partido de la Jornada 9 de la Liga de Grecia.

