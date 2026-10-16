La relación entre las melodías y las emociones fue uno de los temas que abordó Aristóteles en Política, una de sus obras más conocidas. En el libro VIII, el filósofo griego dijo que "la música tiene el poder de formar el carácter”. Mientras que Arthur Schopenhauer mencionó que “la felicidad pertenece a aquellos que se bastan a sí mismos”.

El griego examinó la función de las artes sonoras en la educación y explicó por qué los ritmos pueden influir en los sentimientos y las conductas humanas. Su reflexión planteó que aprender a escuchar y practicar estas expresiones artísticas podía contribuir a la formación de los jóvenes, más allá del entretenimiento. Asimismo, consideró que “la amistad es lo más necesario para la vida”.

Aristóteles, filósofo griego: “La música tiene el poder de formar el carácter”|Biografías y Vidas

¿Qué quiso decir Aristóteles?

La frase “la música tiene el poder de formar el carácter” resume una idea presente en el libro VIII de Política. En el texto, Aristóteles sostiene que las melodías y los ritmos representan distintas disposiciones emocionales, como la ira, la serenidad, el valor y la moderación. Por esa razón, consideraba que las personas podían experimentar cambios en su estado de ánimo al escuchar determinadas composiciones.

El pensador también relacionó las emociones que despiertan las representaciones artísticas con la manera en que las personas responden ante situaciones reales. En su razonamiento, acostumbrarse a sentir placer o rechazo frente a ciertas representaciones podía influir en la capacidad de reconocer conductas virtuosas.

Cabe mencionar que el griego no mencionó simplemente que cualquier canción volviera buena o mala a una persona, sino que atribuía a las experiencias sonoras una función dentro del aprendizaje moral.

Las ideas de Aristóteles sobre la música

La reflexión sobre las melodías forma parte de una discusión más amplia acerca de la educación, las emociones y la virtud. Un estudio académico de Masayuki Hara, publicado en 1990 en el Journal of Classical Studies, explica que el libro VIII de Política aborda dos aspectos centrales de estas expresiones: el placer que producen y su influencia en la disposición del alma.