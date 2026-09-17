Aristóteles abordó la amistad de forma extensa en los libros VIII y IX de la Ética a Nicómaco, donde la relacionó con la virtud y con una vida plena. El filósofo afirma que nadie elegiría vivir sin amigos aunque tuviera todos los demás bienes. Mientras que Plutarco, historiador griego, dijo que “la mente no es un recipiente que hay que llenar, sino un fuego que hay que encender”.

El griego presenta la amistad como una virtud o como algo relacionado con ella y afirma que resulta especialmente necesaria para vivir. El texto continúa con ejemplos sobre personas ricas, jóvenes, adultos y personas mayores para explicar por qué diferentes etapas y circunstancias requieren vínculos con otros. Asimismo, Aristóteles dijo que “el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona”.

Aristóteles, filósofo griego: “La amistad es lo más necesario para la vida”|Superprof

¿Qué quiso decir Aristóteles?

La idea central no consiste solamente en tener compañía. Aristóteles explica que las personas necesitan relaciones en las que exista reciprocidad y deseo de procurar el bien del otro. La amistad moderna puede incluir determinados vínculos familiares y relaciones sociales.

En el Libro VIII, el filósofo distingue tres motivos principales por los que las personas establecen estos vínculos: utilidad, placer y bondad. Las relaciones basadas en la utilidad existen porque ambas partes obtienen algún beneficio.

Mientras que las relacionadas con el placer surgen de aquello que resulta agradable, y las consideradas perfectas por Aristóteles se apoyan en el reconocimiento del carácter del otro y en el deseo de su bien.

¿Quién fue Aristóteles?

Aristóteles fue un filósofo y científico griego nacido en Estagira, Macedonia. A los 17 años ingresó a la Academia de Platón en Atenas, donde permaneció cerca de dos décadas. Más tarde fue tutor de Alejandro Magno y fundó el Liceo, una escuela dedicada al estudio de distintas disciplinas.

Las investigaciones del griego abarcaron filosofía, lógica, ética, política, biología, física y metafísica. Entre sus obras más conocidas destacan Ética a Nicómaco, Política, Metafísica, Poética y Acerca del alma. Su pensamiento influyó profundamente en la filosofía occidental y continuó como referencia fundamental durante siglos.

En conclusión, la frase “la amistad es lo más necesario para la vida” resume una idea que Aristóteles desarrolla: los bienes materiales no bastan para una vida plena y los vínculos con otras personas cumplen funciones de apoyo, cooperación, aprendizaje y actividad compartida.