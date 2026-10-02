Arthur Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en Danzig, entonces parte de Prusia y actualmente Gdansk, Polonia. El filósofo alemán dejó para la posteridad que la “felicidad pertenece a aquellos que se bastan a sí mismos". Mientras que Immanuel Kant dijo que “la felicidad es un ideal de la imaginación".

¿Qué dijo Arthur con su frase?

La frase del título se relaciona con uno de los planteamientos centrales de Aforismos sobre la sabiduría de la vida, obra que forma parte de Parerga y Paralipomena. En el apartado dedicado a la personalidad, Schopenhauer sostiene que una persona necesita depender lo menos posible de factores externos para conservar una vida estable. Mientras que Platón dijo que “el conocimiento es la opinión verdadera acompañada de una explicación”.

Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: “La felicidad pertenece a aquellos que se bastan a sí mismos”|Encyclopaedia Herdereditoria

Arthur señala que las relaciones con otras personas implican circunstancias que no siempre pueden controlarse, mientras que aquello que pertenece al individuo permanece como una fuente más estable. Por eso distingue entre lo que una persona tiene dentro de sí y aquello que depende de acontecimientos, bienes, reconocimiento o vínculos externos.

El filósofo también establece una diferencia entre lo que una persona es, lo que posee y la posición que ocupa ante los demás. En The Wisdom of Life, explica que estos tres elementos analizan las condiciones de una existencia y sostiene que las características internas tienen mayor peso para el bienestar que la acumulación de bienes materiales.

¿Quién fue Arthur Schopenhauer?

Arthur Schopenhauer fue un filósofo alemán que nació el 22 de febrero de 1788 en Danzig, entonces Prusia y hoy Gdansk, Polonia. Estudió Medicina antes de dedicarse a la Filosofía y recibió influencia de Immanuel Kant y Platón.

El pensamiento del alemán se centró en la voluntad, el deseo, el sufrimiento y las condiciones para alcanzar una vida con menos perturbaciones. Su obra más conocida es El mundo como voluntad y representación, publicada originalmente en 1818.

Asimismo, el filósofo escribió Parerga y Paralipomena, donde reunió ensayos y aforismos sobre la existencia. Murió el 21 de septiembre de 1860 en Frankfurt, Alemania, a los 72 años.