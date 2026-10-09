En el capítulo 5 del libro VIII de Política, Aristóteles sostiene que la música no sirve únicamente para entretener o descansar. También puede contribuir a la educación porque sus ritmos y melodías representan emociones y disposiciones humanas, como la valentía, la moderación, la ira y la tranquilidad. Mientras que Arthur Schopenhauer dijo que “la felicidad pertenece a aquellos que se bastan a sí mismos”.

Para el filósofo, escuchar determinadas composiciones puede influir en el estado emocional de las personas y en su manera de reconocer ciertas cualidades morales. En su planteamiento, la educación musical podía contribuir a formar hábitos emocionales y ayudar a los jóvenes a distinguir entre expresiones musicales que consideraba adecuadas o inadecuadas para su formación. Mientras que Platón dijo que “el comienzo es la parte más importante del trabajo".

Aristóteles, filósofo griego: “La música tiene el poder de formar el carácter”|Alejandra de Argos

Aristóteles y su relación de la música y las emociones

El griego explicó que las melodías y los ritmos no producen siempre la misma respuesta emocional. En el libro VIII de Política, distinguió entre modos musicales que asociaba con la tristeza, la serenidad o el entusiasmo. A partir de estas diferencias, argumentó que la música podía influir en el carácter y que la educación debía ayudar a los jóvenes a desarrollar una relación adecuada con ella.

Aristóteles consideró que la música tiene tres funciones principales: la educación, el descanso y el disfrute durante el tiempo libre. Explicó que estas finalidades no eran excluyentes y que la formación musical podía preparar a los jóvenes para apreciar melodías y ritmos que consideraba valiosos.

El griego también defendió que los estudiantes debían adquirir experiencia práctica, pues participar en una actividad musical podía ayudarles a juzgar mejor las interpretaciones de otras personas. Aristóteles entendió la educación como una parte fundamental de la preparación de los ciudadanos para la vida en comunidad.

En conclusión, Aristóteles afirma que la música puede ejercer una influencia sobre el carácter moral y, por esa razón, debe formar parte de la educación de los jóvenes.