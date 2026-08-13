Platón es uno de los filósofos griegos más reconocidos, al igual que una de sus frases que tiene origen de La República. Es en estos diálogos donde aparece “El comienzo es la parte más importante del trabajo”. Mientras que Lao Tsé, filósofo chino, dijo que “el que se domina a sí mismo es poderoso”

De acuerdo con el portal LegalMente, esta frase hace hincapié en la importancia de iniciar cualquier proyecto o tarea con determinación y claridad. Lo anterior, ya que el griego creía que un buen comienzo sienta las bases para el éxito en un futuro. En cambio, Marco Aurelio, emperador y filósofo romano, creía que “la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos”

Esta idea de Platón se refleja en su enfoque sobre la educación y la formación del carácter, donde los primeros pasos son fundamentales para alcanzar la excelencia.

Platón, filósofo griego: “El comienzo es la parte más importante del trabajo”|National Geographic

La educación en niños, el giro de Platón

La frase que da origen a la cita de Platón está vinculada directamente con la infancia y la educación, no con una reflexión empresarial o laboral, como muchos la relacionan. El texto propone seleccionar las historias destinadas a ellos porque esas narraciones pueden contribuir a moldear sus ideas antes de que alcancen la edad adulta.

En el texto, la atención no se dirige únicamente a adquirir conocimientos, sino a determinar qué relatos reciben los jóvenes, qué valores transmiten y qué influencia pueden ejercer antes de que lleguen a la edad adulta. Esa conexión explica por qué el pasaje concede tanta relevancia a las primeras etapas de formación.

¿Quién fue Platón?

Platón fue un filósofo, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Es una de las figuras más influyentes de la filosofía occidental. Fundó la Academia de Atenas, considerada una de las primeras instituciones dedicadas a la enseñanza superior en Occidente. Entre sus obras más importantes destacan están: La República, El Banquete, Fedón y Timeo.

Las ideas del griego abordaron temas como la justicia, la política, el conocimiento, la educación y la naturaleza de la realidad. Su pensamiento sentó bases fundamentales para la filosofía, la ciencia, la educación y el pensamiento político occidental.